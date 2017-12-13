Batı trakya kökenli Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Atina ziyaretinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a eşlik eden isimler arasındaydı. Erdoğan’ın Lozan çıkışının nedenlerini gazetecilere anlatan Çavuşoğlu, Batı Trakya’daki Türk azınlığın haklarının verilmediğini söyledi.

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre; Çavuşoğlu, Lozan Anlaşması’nın 37’nci ve 45’inci maddelerinde İstanbul Rumları ve Batı Trakya Türklerine ilişkin 2 ülkenin genel sorumluluklarını ifade eden metinler bulunduğunu belirterek şunları dedi:

ANAOKULU ZORUNLU

Tabii bunların alt metinleri daha sonraki süreçte detaylandırılmış ama eğitim, dini, etnik bakımdan Lozan’daki bu maddeler içerisinde düzenlenmiş. Mesela, Atina Anlaşması müftülerle ilgili ayrıntıyı düzenler. Lozan’da zaten bu noktada genel çerçeve çizilmiş, oralara alt metinler ile atıflar yapılmış. Azınlık haklarının en önemlisi eğitim. Yunanistan’da anaokulu zorunlu hale geldi. Müslüman ve Türk bir ailenin çocuğu çift dilli bir anaokulu kurulmadığı için Hıristiyanlık ritüellerinin hâkim olduğu Yunan anaokullarına gitmek zorunda bırakılıyor.

DİNİ ÖZGÜRLÜKLER

1920’de çıkan bir kanuna göre müftüler seçimle işbaşına geliyordu. 1985’te bunu da kaldırdılar. Atama yoluna gidildi. Oradaki müftülük; birlik, beraberliğin, dinin, her şeyin sembolü. Bundan bir ay önce azınlığın seçtiği müftüye hapis cezası verdiler. Niye? Cenaze namazı kıldırdı diye.

YOL ALAMIYORUZ

İkili görüşmelerle yol alamıyoruz, idari tasarruflarla sorunu çözemiyoruz. O zaman ortada bir metin var. O metne hep atıf yapıyoruz ama o metin uygulanmıyor. Ne yapacağız? O zaman bunu konuşmak lazım. Türkiye’de cemaat vakıflarının sahiplerine iadesi için 3 kanun çıkardık. Gökçeada’da Rumlar için, 4 kişi için okul açtık. İnsanların geri gelmesi için onlara imkân sağladık.

ASLİ UNSUR

Öbür tarafta da Batı Trakya azınlığı var. Siz burada her türlü adımı atıyorsunuz ama keser gibi hep bana, hep bana olmuyor. Testere gibi olmak lazım, bir sana bir bana. ‘Asimile olsunlar ya da ekonomik darboğazdan dolayı buradan gitsinler’, tek niyet bu. Yunanistan, Batı Trakya azınlığından rahatsız. Batı Trakya azınlığı oranın asli unsurudur.