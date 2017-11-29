Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten önemli açıklamalar

Başbakan Yardımcı Mehmet Şimşek 8. Boğaziçi Zirvesi’nde konuşuyor.
Şimşek'in konuşmasından satır başları şöyle;
Türkiye çok ciddi bir şekilde eğitimde kaliteyi artırmak için çaba içerisinde. Türkiye'nin 25 yaş üstü nüfusunun okulda geçirdiği süre 2030'lu yıllarda en az 15 yıl olacak.
Okul öncesini zorunlu hale getirme çabası içerisindeyiz. Teknik eğitime önem veriyoruz. Öğretmenleri yeniden eğiteceğiz.
Yatırımlara önümüzdeki dönemde makine, Ar-Ge'ye ve yazılıma yönlendirecek adımları attık.
Dijitalleşmede Türkiye'nin önü açık. Küresel firma sayısı 10 kattan fazla arttı. En az 5 kat daha artırırız.
Önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde şunu yapacağız, tüm sorun alanlarını Dünya Bankası ile birlikte toptancı bir yaklaşım ile çok kapsamlı bir reform ile sınıf atlayacağız.
Ar-Ge harcamalarında milli gelire oranı 2'ye katladı. Ar-Ge personeli 4'e katlandı. O nedenle özel sektör firmalarına "Siz 100 dolarlık Ar-Ge yapın biz size 225 dolarlık destek verelim" Patent başvuru sayısında 38. sıradan 21. sıraya çıktık.
İnovbasyon endeksinde 43. sıradayız. Geçen sene yeni bir patent kanunu reformu yaptık. Şimdi fonlara kaynak atlatıyoruz.
Politikadan başlayıp tüm sistemi iyileştirmeye çalışıyoruz. TÜBİTAK'ı yeniden yapılandırıyoruz. Yeni bir yatırım bankası kurup desteklemek istiyoruz.
Biz işgücüne katılım oranını kadınlar arasında artıyoruz. Bu reformlara devam edeceğiz. Birçok yapacağımız reform ile atacağımız adımla bu reformları tamamlayacağız.
Bir ticari dava Türkiye'de 420 gün sürüyor.
Geçen sene yargıyı hızlandırıp kalitesini artıracak birçok reform yaptık. Önümüzdeki sene içerisinde yeni reformlar yapacağız.
Yine kamu finansmanında vergi bazımız dar. Personel giderleri biraz yüksek, bunları çözecek vergi reformunu önümüzdeki sene yapacağız.
Özetle, Türkiye zor bir dönemden geçti. En kötüsü geride kaldı. Türkiye büyük bir dayanıklılık gösterdi. Güçlü büyüme performansı var. Son 10 yılda yıllık 940 kişiye iş bulduk. Bu muazzam bir başarı, devam edeceğiz. Algı kötü, gerçeklik o kadar kötü değil. Türkiye'nin gerçeklerini iyileştirmek için reformlar yapacağız.
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