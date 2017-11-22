Başbakan Yıldırım Bloomberg HT Ekonomi Zirvesi'nde açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım'ın sözlerinden satır başları şöyle;

Ekonomi ve finans dünyasının değerli mensupları, değerli medya temsilcileri hepinizi en içten kalbi duygularımla selamlıyorum.

Değerli katılımcılar bugünlerde finans piyasasında bazı hareketlilikler var. Bu şartlar altında böylesine bir toplantının yapılıyor olmasını önemli buluyorum. Türkiye'nin geleceği ve ekonomisi için çok önemli sonuçlara vesile olacaktır.

Bildiğiniz gibi Türkiye geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde küresel ekonomik krizlerini gelişmekte olan tüm ekonomiler gibi hissetti. Her seferinde de Cumhurbaşkanımız liderliğinde ayağı yere basan kararları ile bu dalgalanmaların en asgari hasarlarla atlatmasını başardı.

Türkiye üzerinde birtakım emellerini gerçekleştirmek için gayret gösteren siyasi lobiler kaybetti ve milletimiz kazandı. FETÖ terör örgütü sahneye sürüldü. Bu cani örgüt, 15 Temmuz gecesi 250 vatandaşımızı şehit etti ve 2 bin 190 vatandaşımızı da yaraladı.

Hedefledikleri kaos planını hayata geçiremeyenler hiç zaman kaybetmediler. Türkiye ekonomisi üzerinde istikrarı bozmak için algı operasyonuna başladılar.

Hemen darbe sonrasında değerlendirme kuruluşları ardı arda Türkiye'nin notunu düşürdüklerini açıkladılar. Döviz ve Türk parası üzerinde bir dalgalanma yaşadı. Türkiye ekonomisi 2016'nın 3. çeyreğinde 4.9 küçülmüş, beklediğimzi büyüme oranını yüzde 3.2 büyüme ile tamamlamıştır. 2017 içinde büyük bir kriz senaryoları hayata geçirilmişti. Çok kötü bir yıl olacağı, ekonominin bozulmaya devam edeceği, ekonomik kriz kapıda diye açıklamaları yapmak sureti ile operasyonlar devam etti. Ama bugün tabloya baktığımızda ilk 9 ay türkiye'ye giren yabancı yatırım miktarı 7 buçuk milyar dolar.

"GÖSTERGELER SAPASAĞLAM"

Makro göstergelerimiz sapasağlam. Yani Türkiye uluslararası yatırımcılar için güvenli bir yer olmaya devam ediyor. türkiye yatırımcının yüzünü güldüren ülkelerden biri.

Bu sefer de Türkiye'nin notunu düşüren bildik kuruluşlar 2017 için tahminlerini düzeltme yarışlarına girdiler. Şimdi de 2017'yi bıraktılar 2018 için kaos ve ekonomik kriz senaryoları tekrar tedavüle sürüldü. İş alemimiz vatandaşlarımız rahat olsun. Nasıl ki 2017'de oyunları ters düz ettikse büyüme rekoru gerçekleştirdikse 2018'de gerekli tedbirleri alarak ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz.

"FELAKET TELLALLIĞI YAPANLAR TERS KÖŞE OLACAK"

Çarkların bu kadar uyumlu dönmesi birçok badireye rağmen ekonomimizin sağlam temellerde emin adımlarla geleceğe ilerlemesi bazı çevreleri rahatsız ediyor.

Bugün döviz kurları üzerinde manipülasyonları görüyoruz. Türkiye ekonomisi sağlam temelleri ile güçlüdür. Şoklara dirençlidir. Bunu geçtiğimiz 15 yıl içerisinde gördük.

Spekülasyonlar döviz kurlarında kısa vadede bir dalgalanmaya sebep olmaktadır. Bu şoklara karşı direnç göstererek büyümesini sürdürüyor. Bundan sonra orta vadeli plan uygulaması çerçevesinde direncini daha da artacak. Uzun vadede felaket tallahlığı yapanlar yine ters köşe olacak.

Herkes müsterih olsun, yatırım planlarını değiştirmesin ileriye bakmaya devam etsin. Gelecek Türkiye'nin. 15 yılda küresel finans simsarlarının ayak oyunlarına rağmen Türkiye'yi 3'e katladık. Milli gelirlerimiz 300 milyar dolarlardan 800 milyar dolarların üzerine ve kişi başı milli gelirde 3 bin 200 dolardan 11 bin dolara yaklaşmıştır.

15 senedir Türkiye'ye birçok başarı kazandırdık. Türkiye ekonomisi her türlü şoka manipülasyona karşı sağlam olduğunu her defasında ispatlamıştır. 3 temel alana bakalım. Kamu kesimi, bankacılık, reel sektör...

Bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 2 civarında, ocak-ekim döneminde bütçe gelirleri 110 milyar, vergi gelirleri 431 milyar olmuştur. Vergi gelirleri performansı da göstermektedir ki ekonomi canlanmaya devam ediyor. Kazanç olmazsa, vergi tahsilatı da olmaz. Vergi performansına baktığımızda Türkiye'de üretimin yatırımın istihdamın devam ettiğini görüyoruz.



Moody's ne diyor? Güçlü ekonomik büyümesi ve yönetilebilir kamu borcu göstergeleri kredi için kilit öneme sahip olup, diğer ülkeler açısından örnek alınacak niteliktir. Bunu Türkiye için söylüyor. Onlar söyletmiyor, ekonomimiz söylüyor.

"İNDİRİN KARDEŞİM!"

Bizim döviz ihtiyacımız var, finans tarafında biraz problemlerimiz var ama çözülebilecek durumda.

Bankacılık sektörüne bakalım, 2007-2008-2009 finansal çöküşünde dünyaya örnek oldu. Dayanıklılığını tüm cümle aleme ispat etti. Güçlü sermaye yeterliği, bankacılık sistemimiz aynı şekilde devam ediyor. Arkadaşımız özet verdi, bankalar yüksek faizden hoşnut değilmiş. İndirin kardeşim!