Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Tuzla İlçe Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor.

CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yıldırım, "Bizde sadece nöbet değişimi olur, hizmet yarışı kesintisiz devam eder. Bizim siyasetimizde sen ben kavgası olmaz. Memleket sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan ile omuz omuza yürümeyi kendimize şiar edinmişiz." dedi.

"NE YAZIKTIR Kİ GEÇ KALMIŞ BİR HAREKETTİR"

Suriye'deki kimyasal silah saldırısına değinen Yıldırım, "Suriye'de günahsız insanlar katledildi. Suriye rejimi terörle, silahla 7 yıldır aynı şeyi yapıyor. Kimyasal silah kullandı diye Batı birden bire masumları hatırlayıverdi. Bu zamana kadar kıllarını kıpırdatmayanların kimyasal silahtan sonra harekete geçmeleri ne yazıktır ki geç kalmış bir harekettir. Yinede alçak katillere verilmiş bir cevaptır. Olumlu bir adım olarak görüyoruz." şeklinde konuştu.

"ENFLASYON YÜKSELSE ZİL TAKIP OYNAYACAKLAR"

'Son haftada yaşadığımız gerilim neredeyse yeni bir dünya savaşı mı çıkacak? sorusunu gündeme getirdi' diyen Yıldırım, "Bunun bölgesel, küresel ve ekonomik sonuçları oldu. Mesela İran'da para yüzde 48 değer kaybetti. Rusya parası yüzde 13 değer kaybetti. Bizde de bazı dalgalanmalar oldu, yüzde 1 yüzde 2 seviyesinde. Bunu fırsat bilenler ekonomik kriz geliyor diye başladılar. Sanki ülke krize giderse sadece AK Parti taraftarları etkilenecek. Böyle sığ bir muhalefet anlayışının faydası olmayacağını bir kez daha gördük. Enflasyon yükselse zil takıp oynayacaklar. Türkiye konularına hakimdir. Merkez Bankası da, hükümetimiz de önlemleri almaktadır. Biz böyle engelleri çok gördük. Ekonomik göstergelerimiz bu yaşananları doğrulamıyor. Türkiye 2017'de yüzde 7.4 büyüdü. G-20 ülkeleri arasında en büyük büyümeyi Türkiye gösterdi." diye konuştu.

FETÖ ile mücadeleye değinen Yıldırım, "İstanbul 15 Temmuz gecesi ayaktaydı. Tuzla ayaktaydı. Alçaklara gereken cevabı siz burada verdiniz." ifadelerini kullandı.

Adalet mülkün temelidir diyen Yıldırım, "28 Şubat darbesinin mimarları bugün ortaya çıkmış biz darbe falan yapmadık diyorlar. Ama bu millet unutmadı. Tarih milletin yanında olanları şerefle yad edecek. Erbakan hocamızın verdiği mücadele bugün onun ruhunu yüceltecek bir noktaya gelmiştir. Darbeciler unutulup gidecek." dedi.

16 Nisan kararıyla milletimiz güçlük iktidar, sürekli istikrar kararını vermiştir diyen Yıldırım, "Artık vesayet odakları devreye girmeyecek. Milletin kararı tek kararı olacaktır." şeklinde konuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER