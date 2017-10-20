Başbakan Yıldırım: Pakistan'ı ikinci evimiz olarak görüyoruz

Başbakan Yıldırım'ın, D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Pakistan Başbakanı Abbasi ile görüşmesi, Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde basına kapalı yaklaşık 45 dakika sürdü.

D8 dönem başkanlığımızı ülkemize devreden Pakistan'a teşekkür ediyoruz. Pakistan'ı ikinci evimiz olarak görüyoruz. Zor zamanlarımızda ve ulusal meselelerimizde dayanışmamız en üst seviyede devam etmektedir. bunun en yakın örneği 15 Temmuz terörist darbe girişinde bir kaz daha şahit olduk. FETÖ'nün ülkemizdeki faliyetleri eminiz ki sonlandırılacaktır.

2017 yılı iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 70 yıl dönümüdür. Bundan dolayı düzenlenen etkinlikler memnuniyet vericidir. Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi ile bölgesel ve uluslararası konuları ele alma fırsatı bulduk.