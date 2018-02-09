Başbakan Binali Yıldırım, bu yıl 54’üncü kez düzenlenecek olan Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı’na katılacak. 16 Şubat’ta Almanya’da olması planlanan Yıldırım’ın konferansta en önemli gündem maddesi Suriye olacak.

Başbakan Yıldırım, Belarus ve Almanya’yı kapsayan yurtdışı gezisine 14 Şubat’ta başlayacak. Yıldırım’ın ilk durağı Belarus olacak. Baş- bakan Yıldırım, TürkiyeBelarus İş Konseyi’ne katılacak, Minsk’teki resmi temaslarının ardından Almanya’ya geçecek. Yıldırım, Münih’te güvenlik konferansına katılacak. Konferansa; ABD, Avrupa Birliği (AB), NATO ve Rusya’dan üst düzey yetkililer katılacak.

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre; Başbakan Yıldırım’ın, temasları sırasında Almanya Başbakanı Angela Merkel’in yanı sıra son dönem ilişkilerde yumuşama hissedilen AB temsilcileriyle de bir araya gelmesi bekleniyor. Yıldırım, geçen yıl da bu konferansa katılmıştı. Başbakan Yıldırım’ın konferans sürecinde bulunacağı temaslarda Suriye konusu önemli bir başlık olacak.

Yıldırım, bölgede, ABD tarafından desteklenen YPG ve PYD’nin terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olduğunu ifade edecek, bunlara verilen NATO silahlarının Türkiye’ye karşı kullanıldığını kaydedecek.

Terör örgütünün, Zeytin Dalı Harekâtı’nda sivillerin öldürüldüğü yönündeki iddialarına bazı Batı ülkelerinin de destek verdiğini dile getirecek olan Başbakan Yıldırım, Suriye’den atılan roketlerle Hatay ve Kilis’te sivil, masum insanların katledildiğini vurgulayacak.

Yıldırım, bu çerçevede operasyonun uluslararası meş- ruiyeti bulunduğunu, müttefiklerinin Türkiye’nin yanında olması gerektiğini söyleyecek.

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