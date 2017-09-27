Basel, son çıktığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Manchester United'a 3-0 yenilmişti. Karşılaşmadan üzgün dönen Basel, galibiyet yolları arıyor. Peki Basel - Benfica maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

BASEL - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Basel, bu akşam Benfica' yı misafir ediyor. Basel - Benfica karşılaşması Türkiye saati ile 21:45'te başlayacak. Benfica - Basel maçı Saint Jakob-Park'ta oynanacak. Karşılaşmanın hakemliğini Craig Thomson yaparken, yardımcılığını ise Alan Mulvanny ve Graeme Stewart yapacak. Türkiye'de naklen yayın yapan kanal bulunmuyor.

Geçtiğimiz hafta İsviçre Süper Lig' de oynanan Zürich karşılaşmasını kendi evinde Basel 1-0 yenmişti.

Basel ile Benfica, daha önce sadece Şampiyonlar Ligi'nin 2011/12 sezonunda karşılaştı. İsviçre'de oynanan grup maçını 2-0 kazanan Portekiz ekibi, evinde rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Basel, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 11 maçta galip gelemezken, bu süreçteki hiçbir karşılaşmada 1'den fazla gol atamadı.

Basel, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son dokuz iç saha maçının sadece birinde gol atamadı ancak son beş karşılaşmada galibiyet alamadı.

Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 10 karşılaşmanın sadece birinde kalesini gole kapatabildi.

Benfica, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 49 maçının sadece ikisinde iki ya da daha fazla gol atabilirken; son 13 grup karşılaşmasında da rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında en fazla isabetsiz şut çeken iki takım Benfica ve Real Madrid oldu.

İlk hafta Franck Ribery'den sonra hücum bölgesinde en fazla isabetli pas yapan oyuncu Pizzi'ydi.

EN GOLCÜLER

Benfica: Haris Seferovic (1)

SON MAÇ KADROLARI

Basel: Tomas Vaclik, Michael Lang, Marek Suchy, Eder Balanta, Manuel Akanji, Taulant Xhaka, Blas Riveros, Luca Zuffi, Renato Steffen, Ricky van Wolfswinkel, Mohammed Elyounoussi

Benfica: Bruno Varela, Andre Almeida, Luisao, Lisandro Lopez, Alejandro Grimaldo, Andrija Zivkovic, Pizzi, Filipe Augusto, Haris Seferovic, Eduardo Salvio, Jonas

Basel - Benfica

Basel - Benfica maçı hangi kanalda

Basel - Benfica maçı hangi kanalda ve saat kaçta?