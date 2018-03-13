Ligde kalan haftaları Avrupa kupalarına katılmak adına önemli gördüklerini açıklayan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, "Avrupa'ya kaldığımız durumda bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Birçok kulüp Avrupa'da olduğu sene kulübü buna hazırlamadığı için zor durumlarda kaldı. Bunun farkındayız ve atacağımız adımlar mantıklı adımlar olacak. Avrupa kupalarına katıldık diye gaza gelip agresif adımlar atmayacağız" dedi.
Ligin üst sıralarından bir tek Galatasaray'la oynayacaklarını bu maçın da ligin son haftasında oynanacağını kaydeden Sepil, "Bu da bizim için bir avantaj. Bizim önemli bir hedefimiz var, 5. olursak Avrupa kupalarına katılma durumumuz oluyor. Önümüzdeki 9 haftayı biz böyle değerlendiriyoruz. Bu şansı kullanıp Avrupa kupalarına katılmayı istiyoruz. Önümüzdeki 9 hafta hem Avrupa kupaları hem de önümüzdeki sezonun yapılanması için önemli" ifadelerini kullandı.
Sezon başı hedeflerinde Avrupa kupalarına katılmanın olmadığını kaydeden Başkan Sepil, "Avrupa'ya kaldığımız durumda bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Birçok kulüp Avrupa'da olduğu sene kulübü buna hazırlamadığı için zor durumlarda kaldı. Bunun farkındayız ve atacağımız adımlar mantıklı adımlar olacak. Avrupa kupalarına katıldık diye gaza gelip agresif adımlar atmayacağız. Bu adımları stadımız hazır hale geldiği zaman atacağız" diye konuştu.
''İZMİR'DE TEMBELLİK VAR''
İzmir'deki tüm kurum ve kuruluşların sporun ve futbolun önemini tam algılamadığından yakınan Sepil, "Futbolun bir şehir için ne kadar önemli olduğunu ve tanıtıcı bir unsur olduğunu anlamış değiliz. Yılların getirdiği başarısızlıkla belki bu tembellik oluştu. Özellikle Anadolu şehirlerinin aldığı destekler ortada. Aynı destek maddi ve manevi olarak İzmir'de yok. 'Orada bir takım var, burada çok takım var' deniyor ve tembelliği bu oluşturuyor. Tüm İzmir takımları bir gerçek. Bu gerçek içinde bu yardımlar çok akıllı bir şekilde değerlendirilebilir ama İzmir bu aşamaya gelemedi. Altay, Altınordu ve Menemen Belediyespor bir üst lige çıkmaya çalışıyor. İzmir'in bu takımları ıskalamaması lazım. Sadece maddi değil manevi olarak takımları desteklemek lazım. Göztepe, Avrupa'da oynarsa bu şehrin dinamikleri için de çok çok önemli bir adım olacak" ifadelerini kullandı.
''BAZI OYUNCULARA UZUN KONTRATLAR TEKLİF EDECEĞİZ''
Gelecek sezonun planlaması için Teknik Direktör Tamer Tuna ile konuşmalar yaptıklarını da anlatan Sepil, "Sözleşmesini uzatmak istediğimiz futbolcular var. Önemli bir bölümünü bu hafta içinde hallederiz diye düşünüyorum. Önümüzdeki 2 hafta içinde sözleşmesini uzatacağımız futbolcuları da duyururuz diye düşünüyorum. Gelecek sene sözleşmesi bitecek olan yabancılardan Leo Schwechlen ve Milos Kosanovic var, yerli oyunculardan Günay, Tanju ve Selçuk var. Onların dışında oyuncuların hepsinin gelecek seneye dönük de sözleşmesi var. Sene sonunda ayrılabilecekler olabilir. Bazı oyuncularımıza daha uzun kontratlar da önereceğiz" açıklamasını yaptı.
DEMBA BA KALACAK MI?
Demba Ba'nın Moussa Sow ile ortak bir futbol akademisi bulunduğunu ve ileride bu konuda bir ortaklık yapabileceklerini de kaydeden Sepil, "Demba Ba, gelecekte bu işi yapmak istiyor. Demba Ba ilk geldiğinde de sadece oyuncu olmadığını, uzun vadede futbolda kalmaya çalışan bir kişilik olduğunu söylemiştim. Kendisiyle bu konuları görüşeceğiz. Demba Ba seneye kalır mı bunlar da önümüzdeki haftalarda belli olacak" dedi.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya yansıyan, ünlü iş adamı Tuncay Özilhan ile yaptıkları görüşmeleri de anlatan Sepil, "Anadolu Grubu'nun yapısına baktığımızda bizim iş birliği yapacağımız birçok şirketi var. Sporla ilgili bir grup ve yıllardır Türk sporunun içinde olan bir grup. Tuncay Özilhan'la birbirimizi tanıyoruz. Çok önemli bir görüşmemiz oldu. Bu projeyi nereye kadar götürebileceğimizi konuştuk. Kendileri de heyecanla dinledi. Şuan bir açıklama yapamayacağım ama önümüzdeki günlerde bu birlikteliğin detayları belli olacak" diye konuştu.
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