Gazete Habertürk'ün haberine göre; Bursaspor Başkanı Ali Ay veda edip ülkesine dönen Batalla’nın çok karakterli bir futbolcu olduğunu söyledi.

Ali Ay, “Bize ‘35 yaşına giriyorum, fiziken katkı sağlayamam’ dedi. Onun yerine başkası olsaydı, oynamadan da 3 milyon Euro’nun sahibi olurdu. Batalla G.Amerika’da fahri elçimiz olacak. Bize scout desteği de verecek” dedi.