Ziyareti kapsamında ilk olarak Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelen Pence, Batı Kudüs'te resmi törenle karşılandı.

Pence, "İsrail'in başkenti Kudüs'te olmak büyük onur" dedi. Mike Pence, "İsrail-Filistin barışına ulaşmak amacıyla görüşmelerin yeniden başlaması için yeni bir çağın şafağında olduğumuzu umuyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kudüs'te Başbakan Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından ABD büyükelçiliğinin 2019 sonuna kadar Kudüs'e taşınacağını söyledi.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI PENCE İLE NETANYAHU BULUŞTU

Netanyahu, Pence'e hitaben yaptığı konuşmada, "Sayın Başkan Yardımcısı, uzun yıllar boyunca yüzlerce dünya lideriyle burada bulunma ayrıcalığım oldu ve hepsine 'İsrail'in başkenti Kudüs'e hoş geldiniz' diyordum. Ancak ilk defa 'Kudüs İsrail'in başkenti' şeklindeki üç kelimeyi söyleyebilecek biri ile burada olacağım." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan kararına değinen Netanyahu, "Başkan Trump'a ve destek verdiğinizi bildiğim size bu tarihi açıklamadan dolayı teşekkür ederim." diye konuştu.

ABD ile İsrail arasındaki ilişkilerin "mükemmel" olduğunu vurgulayan Netanyahu, "Sizinle bu ziyaretinizde hiçbir zaman olmadığı kadar mükemmel olan ilişkilerimizi ve müttefikliğimizi pekiştirmenin ve ortak hedefimiz olan bölgemizde barış ve güveni inşa etmenin yollarını konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, dün yurt dışında görevli İsrail büyükelçileriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmasında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a hitaben, "Barış sürecinde ABD'nin ara buluculuğunun alternatifi yok." demişti.

Ülkesinde bulunan ABD Başkan Yardımcısı Pence'i "İsrail'in hakiki ve harika dostu" şeklinde nitelendiren Netanyahu, "Pence ile güvenlik ve barış gibi iki önemli dosyayı görüşeceğim." şeklinde konuşmuştu.

Mısır ve Ürdün'ü de kapsayan Ortadoğu turu kapsamında dün akşam İsrail'e gelen ABD Başkan Yardımcısı Pence, yarın akşam ülkeden ayrılacak.

PENCE PROTESTO EDİLDİ!

Ortadoğu turuna çıkan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Batı Şeria'da Filistinliler tarafından protesto edildi. Batı Şeria'nın güneyinde bulunan Beytullahim'deki Mehd (Doğuş) Kilisesi avlusunda toplanan onlarca Filistinli, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in bölgeye gerçekleştirdiği ziyareti protesto etti.

Filistinliler, ABD bayrağını yaktı ve Pence'in ziyaretini kınayan dövizler taşıdı.

Gösteriye katılan aktivistlerden Mazin el-İzze, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu gösteriyle Pence'e, Filistin meselesini tasfiye etmeyi hedefleyen projelerin başarılı olamayacağı mesajını verdiklerini söyledi.

İzze, "Bugün birliğimiz daha sağlam ve Filistin meselesini tasfiye etmeye yönelik projelere direnme gücümüz daha fazla." dedi.

Pence ziyaret öncesinde yaptığı konuşmada, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak kalması gerektiğini söylemişti. Filistin yönetimi, Pence'in ziyaretini, ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı almasına tepki olarak boykot etme kararı almıştı.

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