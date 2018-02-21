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"52'de 2. gol gelene kadar 3 pozisyon verilmişti bile. Belki Negredo ve Tolgay hamleleriyle ileride biraz daha top tutulabilirdi. Tosic'in girmesi ve Medel'in ortaya geçmesi mantıklı bir hamle gibi görünse de Beşiktaş'ın daha çok ihtiyacı olan kalesinden uzakta biraz daha fazla zaman geçirmekti."