Bayern Münih, Carlo Ancelotti'yle yollarını ayırdı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 3-0 yenilen Bayern Münih'te fatura teknik direktör Carlo Ancelotti'ye kesildi.

Bayern Münih, İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin görevine son verdi. Hafta sonunda oynanacak Hertha Berlin-Bayern Münih karşılaşmasında takımın başında, Ancelotti'nin yardımcısı Willy Sagnol'un bulunacağı açıklandı.

Devler Ligi'nde dün gece PSG'ye 3-0 kaybeden Alman ekibi, daha önce de Bundesliga'nın 3. haftasında Hoffenheim'a 2-0 yenilmiş, 6. haftada da kendi evinde Wolfsburg ile 2-2 berabere kalmıştı.

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