UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Beşiktaş, Bayern Münih'i ağırlarken, siyah-beyazlılar Alman rakibi karşısında ilk kez gol sevinci yaşadı.

1997-1998 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup maçlarında rakibine hem Almanya'da hem de İstanbul'da 2-0'lık sonuçlarla kaybeden Beşiktaş, bu sezon da Almanya'daki ilk karşılaşmadan 5-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Geride kalan 3 maçta Alman ekibine karşı gol bulamayan Beşiktaş, sahasında oynadığı mücadelenin 59. dakikada bu seriyi kırdı ve Bayern Münih filelerini havalandırdı. Kara Kartal'ın golünü Brezilyalı golcü Vagner Love kaydetti.