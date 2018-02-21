Bayern Münih deplasmanında henüz 16. dakikada 10 kişi kalan ve hezimet yaşayan Beşiktaş, lige yaralı olarak geri dönüyor. Pazar günü sahasında Fenerbahçe'yle derbi maçına çıkacak olan Kara Kartal'ın Bayern maçında nasıl etkileneceği merak konusu oldu. 3 Büyükler'in Avrupa'da yaşadığı tarihi hezimetlerden sonra lige nasıl döndüğünü inceledik...

— Habertürk Spor (@HTSpor) February 21, 2018

BEŞİKTAŞ

26.09.2000 Leeds Utd - Beşiktaş : 6 - 0

01.10.2000 Beşiktaş - Gaziantepspor: 2 - 4

08.11.2000 Barcelona - Beşiktaş: 5 - 0

12.11.2000 Samsunspor - Beşiktaş: 2 - 3

06.11.2007 Liverpool - Beşiktaş: 8 - 0

10.11.2007 Beşiktaş - Sivasspor: 1 - 2

06.12.2016 Dinamo Kiev - Beşiktaş: 6 - 0

10.12.2016 Beşiktaş - Bursaspor: 2 - 1

4 MAÇTA 2 GALİBİYET, 2 MAĞLUBİYET

GALATASARAY

20.10.1999 Galatasaray - Chelsea: 0 - 5

22.10.1999 Bursaspor - Galatasaray: 0 - 0

21.02.2008 Leverkusen - Galatasaray: 5 - 1

24.02.2008 Galatasaray - Kasımpaşa: 0 - 1

17.09.2013 Galatasaray - Real Madrid: 1 - 6

22.09.2013 Beşiktaş - Galatasaray: 0 - 3

3 MAÇTA 1 GALİBİYET, 1 BERABERLİK, 1 MAĞLUBİYET

FENERBAHÇE

28.09.2004 Manchester United - Fenerbahçe: 6 - 2

02.10.2004 Fenerbahçe - Denizlispor: 2 - 0

21.10.2008 Fenerbahçe - Arsenal: 2 - 5

25.10.2008 Fenerbahçe - Bursaspor: 5 - 2

2 MAÇTA 2 GALİBİYET

(1999/2000 sezonundan itibaren 5 ve üzeri gol yenen maçlar dikkate alınmıştır)

HTSPOR.COM | AHMET HAMDİ GİRGİN