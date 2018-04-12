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Bayern Münih'te hareketli saatler yaşanıyor...

Carlo Ancelotti'yle yolları ayrıldıktan sonra, daha önce emekliye ayrılan eski teknik direktörü Jupp Heynckes'i geçici olarak göreve getiren Bayern Münih'in yeni teknik direktörü belli oldu.

Bild'in iddiasına göre yeni sezonda Bayern Münih'i Niko Kovac çalıştıracak.

2001-2003 yılları arasında Bayern Münih'te forma giyen Niko Kovac, futbolu bıraktıktan sonra RB Salzburg, Hırvatistan U21, Hırvatistan A Milli Takımı ve Eintracht Frankfurt'u çalıştırmıştı.