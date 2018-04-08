Sezonun bitimine 5 hafta kala ipi göğüsleyen Bayern Münih, son 10 yılda 7'nci, tarihindeki 28. şampiyonluğuna ulaşarak Almanya Birinci Futbol Ligi'ndeki (Bundesliga) büyük üstünlüğünü sürdürdü.

Alman futbolunun en başarılı kulübü Bayern Münih, iyi başlamadığı 2017-2018 sezonunda da şampiyonluğu kimseye bırakmadı. Bundesliga'nın 10. haftası sonunda ilk kez liderliğe yükselen Bayern, 29. hafta karşılaşmasında Augsburg'u 4-1 yenerek bir kez daha mutlu sona ulaştı.

Bundesliga'yı son 10 yılda 7. kez zirvede bitiren Bayern Münih, üst üste 6'ncı, toplamda 28. kez şampiyon olarak kendisine ait iki rekoru da geliştirdi. Bavyera ekibi, Almanya ligi tarihinde kupa sayısı bakımından en yakın takipçisi Nürnberg ile arasındaki farkı, 19 şampiyonluğa çıkardı. Bundesliga'da, Bayern Münih haricinde 3 şampiyonluktan fazla seri yakalayan kulüp bulunmuyor.

Almanya liginde en fazla şampiyonluk kazanan 5 kulüp şöyle sıralandı:

1. Bayern Münih: 28 kez

2. Nürnberg: 9

3. Borussia Dortmund: 8

4. Schalke 04: 7

5. Hamburg: 6

HEYNCKES ETKİSİ

Bayern Münih, sezona, takımı 2016-17 sezonunda Bundesliga'da şampiyonluğa taşıyan ancak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek, Almanya Kupası'nda ise yarı finalde elenmesine engel olamayan teknik direktör Carlo Ancelotti yönetiminde başladı.

2017-18 sezonuna Almanya Süper Kupası'nı kaldırarak giren Bayern, ligin 3. haftasındaki Hoffenheim yenilgisi ve 6. haftasındaki Wolfsburg beraberliğine, Şampiyonlar Ligi gruplarındaki 3-0'lık Paris Saint-Germain mağlubiyeti de eklenince Ancelotti ile yolları ayırdı.

Teknik direktörlüğe, takımı 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi, Bundesliga, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası'nda şampiyonluğa taşıyan Jupp Heynckes getirildi.

Bayern Münih'teki 4. dönemi, 9 Ekim 2017'de başlayan 72 yaşındaki Heynckes, Bundesliga tarihinde bir kulübü 4. kez çalıştıran ilk teknik direktör olarak kayıtlara geçti.

Heynckes yönetiminde, ligin 8. haftasından 23. haftasının sonuna kadar yalnızca 3 puan kaybeden Bayern, Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçlarını kazanarak çeyrek finale çıktı. Bavyera ekibi ayrıca Almanya Kupası'nda da son 4 takım arasına girdi.

HEYNCKES'TEN REKOR SERİ

Alman teknik adam, takımının çeyrek final ilk maçında Sevilla'yı 2-1 yenmesiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir ilke imza attı.

Bayern Münih'in kupaya uzandığı 2012-2013 sezonundaki çeyrek final eşleşmesinden itibaren üst üste 12 galibiyet alan Heynckes, Şampiyonlar Ligi tarihinde bunu başaran ilk teknik direktör oldu.

Rekoru, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettikleri son 16 turu rövanş karşılaşmasında ele geçiren Heynckes, 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan Louis van Gaal (Barcelona ve Bayern Münih) ve Carlo Ancelotti'yi (Real Madrid) geride bırakmıştı.

LEWANDOWSKI VE MÜLLER "DALYA" DEDİ

Polonyalı golcü Robert Lewandowski ve Ancelotti döneminde eski görüntüsünden uzak olan Alman milli futbolcu Thomas Müller, Bayern Münih'in başarısında büyük rol oynadı.

Lewandowski, bu sezon tüm kulvarlarda 35 gol, 4 asist, Müller ise 11 gol, 13 asist üretti. İki oyuncu, bu sezon skora yaptıkları katkıyla kulüp tarihindeki yerlerini de aldı.

Ligde 26 gol atan Lewandowski ve fileleri 7 kez havalandıran Müller, kulüp tarihinde Bundesliga'da 100 gol barajını geçen 5 ve 6. isimler oldu.

Sağ bek Joshua Kimmich, tüm kulvarlarda ürettiği 4 gol ve 17 asistle dikkati çekti. Sezon başında takıma katılan James Rodriguez 6 gol, 12 asist, Corentin Tolisso ise 8 gol, 5 asistlik katkıda bulundu.

Almanya ligi tarihinde, Bayern Münih formasıyla 100 gol barajını aşan futbolcular şöyle:

1. Gerd Müller: 365 gol

2. Karl-Heinz Rummenigge: 162

3. Roland Wohlfarth: 119

4. Robert Lewandowski: 103

5. Thomas Müller: 103

6. Dieter Hoeness: 102