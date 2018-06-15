Bayram mesajları, sevdiklerinizi mutlu etmek adına güzel bir araç olacaktır. Onbir ayın sultanı olan Ramazan ayının sona ermesi ile birlikte ülke genelinde bayram namazının kılınmasının ardından Ramazan Bayramı kutlanmaya başlandı. İslam alemi için önemli bayramlardan biri olan Ramazan Bayramı'nda sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel bayram mesajlarını sizler için derledik. İşte en güzel ve anlamlı kısa Ramazan Bayramı mesajları;
* Bu mübarek günlerin İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz eder, hepinizin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutlar sevgi ve saygılarımı sunarım.
* Mübarek Ramazan Bayramı'nızı kutlar; şehrimize, ülkemize, milletimize, İslam dünyasına ve tüm insanlık alemine huzur, sağlık, mutluluk ve barış getirmesini Cenab-ı Allah' tan niyaz eder, saygılarımı sunarım.
* Bu güzel günlerin, ülkemizin ve tüm insanlığın huzuruna ve barışına vesile olmasını diliyorum. Sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu ve güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle...
* Ramazan bayramının ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm dünyaya huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini Yüce Allah'tan diliyorum
* Barış ve huzurun hakim olduğu, kan ve gözyaşından uzak bir bayram olması temennisiyle, tüm İslam Alemi'nin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum
* Tüm milletimizin ve İslam Aleminin Ramazan Bayramını kutlar, bayramın huzur, hoşgörü, sağlık ve esenliklere vesile olmasını dilerim
* Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Ramazan Bayramınız mübarek olsun.
* Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah'a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın nur'a dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile Bayramın Kutlu Olsun
* Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan Bayramınız kutlu olsun.
* Bir bayram gülüşü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin öyle içten samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi Bayramlar.
* Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle...
* Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!
* Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Ramazan Bayramı geldi, hoşgeldin. Mübarek bayram ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.
* Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Ramazan Bayramınız mübarek olsun
* Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.
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