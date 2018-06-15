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Bayram mesajları, sevdiklerinizi mutlu etmek adına güzel bir araç olacaktır. Onbir ayın sultanı olan Ramazan ayının sona ermesi ile birlikte ülke genelinde bayram namazının kılınmasının ardından Ramazan Bayramı kutlanmaya başlandı. İslam alemi için önemli bayramlardan biri olan Ramazan Bayramı'nda sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel bayram mesajlarını sizler için derledik. İşte en güzel ve anlamlı kısa Ramazan Bayramı mesajları;