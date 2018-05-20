Spor Toto 1. Lig'de nefesleri kesen normal sezonda Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü, Süper Lig'e dönen kulüpler olmuştu. 1. Lig'de normal sezon olduğu kadar play-off'lar da oldukça heyecanlı geçti. Play-off finalinde uzun süre gol sesi çıkmadı, mücadele penaltılara kaldı. Penaltılarda yıldızlaşan isim ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor kalecisi Hakan Canbazoğlu oldu. Hakan Canbazoğlu, 4 penaltı kurtardı ve takımını Süper Lig'e taşıyan isim oldu!

Bursa'da oynanan Spor Toto 1. Lig play-off finalinde, normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 sona eren maçta Gazişehir Gaziantep'e penaltı atışları sonucu 5-4 üstünlük sağlayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'e yükseldi.

17 YILLIK HASRET NOKTALANDI!

TFF 2. Lig'den 1. Lig'e çıkan ve ilk sezonunda play-off finaline yükselmeyi başaran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bekleme yapmadan Süper Lig'e yükseldi! 2000-2001'den beri Süper Lig'den uzak kalan Erzurum'u Süper Lig'de temsil etme hakkını elde etti! Kentin diğer ekiplerinden Erzurumspor, 2000-2001'de Süper Lig'e veda etmişti.

Gazişehir Gaziantep ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanan Spor Toto 1. Lig play-off finalinin ilk yarısı golsüz tamamlandı.

55. dakikada Gazişehir Gaziantep'in sol taraftan kazandığı korner atışını Del Valle kullandı. Bu oyuncunun ceza sahası içine yaptığı ortada Tugay Kaçar'ın röveşatasında, savunma oyuncularına çarpan top, kornere çıktı.

70. dakikada ani gelişen Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında, sol kanattan Taylan Antalyalı'nın ceza sahasına yaptığı ortada Burhan Eşer'in kafa vuruşunda top, yandan dışarı gitti.

80. dakikada Gazişehir Gaziantep atağında sol kanattan ceza sahası içine giren Del Valle'nin kale çizgisi üzerinde yaptığı ortayı kaleci Hakan Canbazoğlu tokatlayarak uzaklaştırdı. Kale önünde topla buluşan Yasin Palaz'ın sert şutunda meşin yuvarlak, yeniden kaleci Hakan Canbazoğlu'ndan döndü. Savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

88. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ceza sahası sol çaprazında kazandığı serbest vuruşu Taylan Antalyalı kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Burhan Eşer'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Normal süresi golsüz tamamlanan karşılaşmada uzatma dakikalarına gidildi.

111. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sağ taraftan kazandığı köşe vuruşunu Erhan Çelenk kullandı. Bu oyuncunun ceza sahası içine yaptığı ortada arka direkte bulunan Savage'nin kafa vuruşunda top, yandan dışarı gitti.

Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük kuran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Scuk, Mert Nobre, Hakan Arslan, Metin Yüksel ve Savage penaltı atışlarını gole çevirirken, Lokman Gör, Gökhan Karadeniz, Abdulkadir Özdemir bu atışlardan yararlanamadı.

Gazişehir Gaziantep'te ise Nogueira, Mehmet Erdem Uğurlu, Ahmet Kesim, Mustafa Sami Can Keskin penaltıları golle sonuçlandırdı. Del Valle, Yasin Palaz, Webo ve Tugay Kaçar penaltıları kaçıran isimler oldu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor kalecisi Hakan Canbazoğlu, 4 penaltı atışını kurtararak takımının Süper Lig'e yükselmesinde büyük katkı yaptı.