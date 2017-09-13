İzmir'in Çeşme ilçesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) eski başkan yardımcısı Ozan Cangüler'in eşi ve çocukları tekne ile Yunanistan'a kaçmak isterken jandarma ve MİT'in ortak operasyonuyla gözaltına alındı. 'Aşık 1' isimli sürat teknesi içerisinde FETÖ üyesi olmak suçundan aranan 5 Türk ile 6 organizatör de gözaltına alındı. 14 kişinin sorgusu devam ediyor.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet İnmez'in aktardığı bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İzmir İl Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı istihbarat ekipleri, bazı FETÖ şüphelilerinin bot ve teknelerle Yunanistan adalarına kaçacağı bilgisine ulaştı. Ildır Mahallesi'nde önlem alan istihbarat ekipleri, 'Aşık 1' isimli tekneye binmek isteyen 4'ü çocuk 8 Türk ile 6 yabancı uyruklu organizatörü gözaltına aldı. Şüheliler Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İki çocuğu ile gözaltına alınan öğretmen F. Cangüler'in FETÖ sorşturması kapsamında aranan BDDK Eski Başkan Yardımcısı Ozan Cangüler'in eşi olduğu belirlendi. Sürat teknesi içerisinde bulunan yetişkinler ve yabancı uyruklu organizatörlerin FETÖ soruşturması kapsamında arandığı öğrenildi.

Hakkında yakalam kararı bulunan firari Ozan Cangüler, FETÖ lideri Fethullah Gülen'in "BDDK'da adamlarımız var" başlığıyla basına sızdırılan ses kayıtlarının ardından 2014 yılında görevden alınmıştı.