BDDK'ya 5 yeni üye geliyor

Normalde 7 kişiden oluşması gereken BDDK yönetiminde halen 2 kişi bulunuyor. Şimşek'in verdiği bilgilere göre önümüzdeki günlerde 5 isim ile ilgili kamuoyuna açıklama yapılacak.

Şimşek, AA muhabirinin sorusu üzerine, Kurul üyeliklerine yönelik basın yayın organlarında haberlerin yer aldığını belirtti. Bakanlar Kurulu'nda, BDDK üyeliklerine atamayla ilgili kararname sürecinin tamamlandığını ifade eden Şimşek, önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacağını bildirdi.

2 KİŞİ KALDI

7 kişilik kurul üyesinden oluşan BDDK Yönetim Kurulu, görev süresi dolanlar ve ayrılanlar sonrası 2 kişiye kadar geriledi. Kurulda şu an, Başkan Mehmet Ali Akben ve üye Olcay Turan'dan başka kimse yer almıyor.

Şimşek'in açıklamasına göre 5 yeni üyenin isimleri, yakın zamanda kamuoyuna duyurulacak.