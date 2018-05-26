İHA'nn haberine göre, Diş Hekimi Zafer Kazak, “Çocuğunuzun ağızını temizlemek için dişlerinin çıkmasını beklemeyin. Bebeğinizin doğudan itibaren diş etlerini gazlı bez veya temizleme mendilleri ile temizlemeniz gereklidir. Parmak fırçası şeklindeki temizleyiciler diş etlerini temizlemenizin yanında dişleriniz çıkarken bebeğinizin rahatlamasını da sağlayabilir” dedi.

İlk diş hekimi ziyaretinin 1 yaşından itibaren olması gerektiğini ifade eden Kazak, “Amerikan pedodonti derneği çocuklarımız için ilk diş hekimi randevusunun 1 yaş civarında yapılmasını önermektedir. Genellikle ilk dişlerin ağıda görünmesi 6 - 8 ay arasındadır. Bebeğinizin ilk dişinin ağızda göründüğü bu zaman aralığı diş hekimi ile tanışması için en uygun zamandır. Erken yaşta ve sadece kontrol için diş hekimi ziyareti hayatı boyunca eğlenceli bir aktivite olmasını sağlayacaktır” diye konuştu.

Bebeklerin sağlıklı gelişimi için genellikle 6 ay civarı anne sütünün yanında katı gıdalara geçiş yapılmasının önerilmekte olduğunu kaydeden Kazak, “Bu dönemde seçeceğiniz sağlıklı yiyecekler vücut gelişiminin yanında sağlıklı bir gülümsemeye sahip olmasını da sağlayabilir. Çocukların katı gıdalara ilk geçişinde avokado gibi yumuşak gıdalar tercih edilebilir. Avokado içeriğinde bulunan bol miktarda folik asit ve c vitamini ile diş etlerinin sağlığı için bebeğinize destek sağlayacaktır. Yoğurt ideal bir besindir. Yoğurtun en öenmli avantajı süt gibi sindirim sorunu oluşturmamasıdır. Ayrıca bebeğinizin alacağı en önemli Ca kaynağıdır. Bebeğimiz hızlı bir şekilde büyüyecektir. Temizlediğimiz dişsiz kretler bir yıl içerisinde birçok yeni dişi görünmeye başlayacaktır. Dişlerin görünmesi ve yaşının büyümesi ile birlikte parmak fırçasından yumuşak ve yaşına uygun diş fırçasına geçiş yapmanız gerekecektir. 0-3 yaş aralığı diş macunu yutmasından dolayı kullanmayıp 3 yaşından itibaren yaşına uygun diş macunu kullanımına geçebilirsiniz” açıklamalarında bulundu.

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