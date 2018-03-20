Başbakan Yardımcısı Bozdağ, ABD'nin Afrin açıklamalarıyla ilgili olarak; "Son açıklamaları göstermektedir ki ABD Zeytin Dalı Harekatı'nın mahiyetini hala ya anlamamış ya da anlamak istememektedir. Zeytin Dalı Harekatı masum sivillere veya Kürtlere karşı bir harekat değildir; terör örgütlerine karşı bir harekattır. Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillere zarar verilmemiş; su, gıda, ilaç ve benzeri ihtiyaçlara erişimine engel olunmamıştır. Zeytin Dalı Harekatı’nın DEAŞ ile mücadeleyi zayıflattığı iddiası temelsizdir, yalandır. Türkiye sivillere zarar vermeden, yerleşim yerlerini yakıp yıkmadan bir askeri harekatı başarıyla yürütmüştür. Türkiye'yi takdir etmesi gerekenlerin; hala yalan ve yanlış bilgilerle algı oluşturmaya çalışmaları Türkiye düşmanlığıdır. Türkiye kınayıcının kınamasına bakmadan, kimseden de takdir beklemeden bildiği doğru yolda ilerlemeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yaptığı yazılı açıklamada ABD hükümetinin Afrin'de son 48 saatte gerçekleşen gelişmeler karşısında kaygılı olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, "Afrin, Türk ordusundan endişeyle boşaltılmış. Türkiye, Rusya ve İran'a insani yardım çağrısı yapıyoruz" denildi.

Bölgedeki endişelerini Türk yetkililere ilettiklerini belirten Nauert, ABD'nin Türkiye, Rusya ve Suriye'nin de dahil olduğu bölgedeki güçlere uluslararası yardım kuruluşlarının bölgedeki şiddetten kaçanlara acil yardım ulaştırması için gerekenleri yapması için çağrı yaptığını belirtti. ABD'nin Afrin bölgesinde herhangi bir operasyonunun bulunmadığının tekrar hatırlatıldığı açıklamada, ABD'nin NATO müttefiki olan Türkiye'nin haklı güvenlik endişeleri konusunda yardımcı olmaya devam edeceğinin altı çizildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert'in Afrin'le ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Afrin'deki duruma ilişkin açıklaması hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün Afrin'deki durum hakkında bugün yaptığı açıklama, ABD makamlarının Zeytin Dalı Harekatı'nın gerekçesini, amacını ve mahiyetini hâlâ idrak edemediklerini veya maalesef anlamak istemediklerini göstermektedir. Zeytin Dalı Harekatı, bir terörle mücadele harekatıdır. Harekat, kesinlikle sivil halkı hedef almamakta, bilakis sivil halkı bir terör örgütünün baskı ve tahakkümünden kurtarmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, sivillerin zarar görmemesi için gerekli tüm önlemler alınmış, sivil halka insani yardım erişimi sağlanmıştır. "DEAŞ İLE MÜCADELEYE ZARAR VERİLDİĞİ İDDİASI TEMELSİZ" Afrin’de teröristlere karşı yürütülen harekatın DEAŞ ile mücadeleye zarar vereceği iddiası da her türlü temelden yoksundur. Suriye’de terörizmle mücadeleye asıl zarar veren yaklaşım, terörist bir gruba karşı bir başka terör örgütünün kullanılması ve bu terörist grubun kendi bölücü gündemini ilerleterek sahada oldubittiler yaratmasına, demografik değişiklikler yapmasına gözyumulmasıdır."

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