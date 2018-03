Hearthstone nisanda çıkacak 135 kartlık yeni paketini duyurdu. Yeni paket The Witchwood, cadıların, kara büyünün ve kurt adamların temanın merkezine yerleştirildiği bir paket olarak karşımıza çıkıyor. Şimdiden kart tanıtımlarının başlamasıyla oyun yeni bir hava kazanacak. Beni üzense bu karanlık temanın daha önceki ek paketlerden ‘Whispers of the Old Gods’ı andırıyor olması. Büyük ihtimalle kartlar benzer olmasa da, Karazhan’ı andırır eğlenceli bir temayı bekliyorum. Her ek pakette olduğu gibi indirimli toplu paket satışı ve ek paket gelmeden önce dağıtılan ekstra ödüller oyuncuları bekliyor olacak. Ayrıca yeni oyun modu olarak gelen ‘Dungeon Run’ da bir güncelleme alacak ve farklı savaşlar deneyimleyebileceğiz. The Witchwood ile gelecek olan yeni mekaniklere bir göz atalım! HT Cumartesi'nden Asım Öner'in haberi...

Echo: Bu özelliği şu an için sadece Shaman sınıfının ‘Unstable Evolution’dan tanıyabiliriz. ‘Echo’ sıfatına sahip kartlar kullanıldıktan sonra tekrar elinize dönüyor ve o tur içinde ‘mana’nız yettiği adette kullanmanıza müsaade ediyor. Örneğin tanıtımda kullanılan kart 3 manalık ve eğer 9 manaya sahip olsaydınız bu kartı üç kez üst üste kullanabilirdiniz. Şu an için oyunun ne kadar agresif oynandığı düşünülecek olursa, değer kazanmak üzerine kurulmuş bu mekanik pek de popüler olacağa benzemiyor. Tabii ki yeni gelecek kartları görmek ve ona göre değerlendirmek lazım ama şimdiye kadar buna benzer mekanikler oyunun tarihinde epey eğlenceli desteler için kullanıldı ve hiçbir zaman profesyonel arenada yer bulamadı.

Rush: Bir diğer gelecek mekanik Rush ise, Un’goro ek paketinde gelen ‘Charged Devilsaur’ kartındakine benzer bir özelliğin yaygınlaşmasını anlatıyor. Bu özellik kullandığınız kartların anında saldırıya geçmesini sağlıyor. ‘Charge’ özelliğinden farkı ise, oynadığınız turda sadece rakibin tahtadaki ünitelerine saldırmanız gibi bir kısıtlamaya sahip olmaları.