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"Biz Amerikan filmlerinde olmayan hikayeleri yıllarca izlemedik mi ? Bize yaşamadıkları her şeyi satmadılar mı? Çocukluğumuz bunlarla geçti. Bu projenin başta hayata tutunma sebeplerinden biri de bu aslında. Biz Türkler olarak neden böyle bir proje yapmayalım? Türk askerinin dünyadaki konumunu hepimiz biliyoruz. Dünyadaki ilk 5 ordudan biri, gücü, yapabildikleri ortada. Bizim bunları yansıtmamız lazım. Oynadığımız diziler birçok ülkede yayınlanıyor. O insanlara Türk askerini de neden daha fazla göstermeyelim..."