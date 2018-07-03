Müthiş maçta Japonlar, 90+4’te korner kazandı. Atışta topa rahat bir şekilde hakim olan kaleci Courtois, topu bekletmeden Kevin de Bruyne’e aktardı. Skor 2-2 olmasına rağmen çok hazırlıksız yakalanan Samuraylar karşısında orta sahayı hızla geçen yıldız oyuncu pasını sağ kanattan gelen Meunier’e aktardı. Meunier’in pasında da Lukaku bıraktı, Chadli topu filelere yolladı. Belçika’nın bu tarihi golü 11 saniye içinde yapılan 3 pasta geldi.

"KARAKTER TESTİYDİ"

Belçika Teknik Direktörü Roberto Martinez, karşılaşmanın ardından mutluydu. Tecrübeli çalıştırıcı, “Dünya Kupası’nda böyle şeyler olur. Bu bir karakter testiydi. Nasıl bir takım olduğumuzu bir kez daha gösterdik” ifadelerini kullandı.

KAZANDIRAN HAMLELER

Belçika Teknik Direktörü Roberto Martinez, Japonya karşısında 2-0 geriye düşmelerinin ardından 65. dakikada oyuna Maroune Fellaini ile Nacer Chadli’yi aldı. Bu hamleler kalan dakikalarda meyvesini verirken Fellaini, 74’te eşitliği sağladı. Chadli ise 90+4’te galibiyeti getiren golü attı.

52 YIL SONRA BİR İLK

Japonya'yı 2-0 geriden gelip deviren Belçika, Dünya Kupası’nda uzun bir aranın ardından ilki başardı. Kırmızı Şeytanlar, bu dev turnuvada 1966’dan bu yana, 90 dakika içinde 2 farklı yenilgiden galibiyete ulaşan ilk takım oldu. Bu başarıyı son olarak 1966 Dünya Kupası çeyrek finalinde Kuzey Kore’yi 5-3 deviren Portekiz elde etmişti.