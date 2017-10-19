Belde belediye başkanı taciz iddiasıyla tutuklandı

İHA'nın haberine göre; İşe girmesinde yardımcı olması için Bolu'ya gelen T.D. isimli kadınla Bolu'da buluşan Saim Çevik, daha sonra bir otelin restoranına kadınla beraber yemeğe gitti. Kadın otelde fazla alkol alınca evde üvey babası olduğunu ve kendisine kızacağını söyleyerek Taşkesti'ye dönmek istemedi. Başkan Çevik ise kadını Postane Caddesi'nde bir akrabasının evine götürdü. Kadını eve yerleştirdikten sonra lavaboya girdiği sırada T.D. evin balkonundan aşağı atladı. Lavabodan çıkınca evde kadını göremeyen Başkan, balkondan dışarı baktığında T.D.'yi yerde yatar vaziyette gördü.
Aşağıya inen Çevik kadını tekrar eve çıkardıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Kadın ise Çevik'in evden ayrılmasının ardından dışarı çıkarak çevredeki vatandaşlara tacize uğradığını söyleyerek polis aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri ifadesini almak üzere kadını karakola götürdü. T.D., kendisini taciz ettiğini iddia eden Başkan Saim çevik'ten şikayetçi olduğunu söyledi. Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" iddiasıyla gözaltına alınarak ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çevik savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarakcezaevine gönderildi. Yakınlarının da saatlerce adliye önünde beklediği Çevik, polis ekipleri tarafından adliyenin arka giriş kapısından gizlice çıkarıldı.
BAŞKAN'DAN "KOMPLO" İDDİASI
Taşkeşti Belediye Başkanı Saim Çevik, gözaltına alındıktan sonra emniyette alınan ifadesinde, düşmanları olduğunu ve kendisine bu şekilde komplo kurulduğunu belirtti.
Ayrıca, Başkan Saim Çevik ile kendisine tacizde bulunulduğunu iddia eden Tuğba D., yemek yedikleri restoranın güvenlik kamerasına yansıdılar. Görüntülerde Çevik ile Tuğba D.'nin bir masada oturdukları ve daha sonra başka bir kadının da masaya geldiği görülüyor.
- Saim Çevik
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