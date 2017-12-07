Belediye taşeron iktisadi teşekkülleri nedir?

Belediye İktisadi Teşebbüsleri, belediyelerin hizmet alanlardında kurmuş olduğu şirketleri tanımlamaktadır. Bu kanuna göre Belediyeler, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 70.maddesi çerçevesinde; Büyükşehir Belediyeleri ise 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 26.maddesine göre ve ilgili maddelerde belirtilen şartlar muhaceresinde şirket kurabilirler.

Belediye iktisadi teşekkülleri yani belediye şirketlerinin Türk Ticaret Kanunu'na tabi kuruluşlarına yani kısaca BİT'lere özel hukuk hükümleri uygulanmakta olup, bu şirketler faaliyetlerini de Türk Ticaret Kanunu'na tabi olarak yerine getirmektedirler. BİT'ler "özel hukuk tüzel kişileri" olup, bağımsız bütçeleri bulunmaktadır.

Belediye şirketleri, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olduklarından kendilerine özel hukuk hükümleri uygulanacak ve aynı anonim şirketler gibi iflasa tabi olacaklardır.

Belediye İktisadi Teşekkülleri

Belediye iktisadi teşekkülleri nedir

Belediye iktisadi teşekkülleri taşeron