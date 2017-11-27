Belgeseldeki ahtapot köpekbalığını böyle kandırdı! (video)

“Yeşil Denizler” adlı belgeselin beşinci bölümünde ekrana gelecek olan görüntülerde, bir köpekbalığı tarafından takip edilen ahtapotun dokunaçlarını balığın solungaçlarına sararak saldırganı nefessiz bıraktığı ve böylece kurtulduğu görüldü.

DENİZ KABUKLARINI KUBBE GİBİ YAPARAK SAKLANDI

Köpekbalığından açık bir alanda kurtulan ve saklanacak bir yer bulamayan ahtapot, etraftan topladığı deniz kabuklarını bir kubbe gibi etrafına sararak köpekbalığını kandırıyor.

Belgeselin kameramanı bir süperstar olarak adlandırdığı ahtapot için, “Onun köpekbalığını böylesine kandırdığını görmek inanılmazdı.” dedi.

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