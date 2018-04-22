Teknik direktör Fatih Terim, Aytemiz Alanyaspor karşısında skor 2-2 olduktan sonra Belhanda ve Garry Rodrigues’i çıkarıp Yasin Öztekin ve Sinan Gümüş’ü sahaya sürdü. Gazete Habertürk'ün haberine göre bu karar, kenara gelen iki oyuncunun da hoşuna gitmedi. Belhanda kulübede su şişesini fırlatırken, Rodrigues de el kol hareketleriyle tepkisini dile getirdi.

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