Antalya'da dişlerini beyaz bir görünüme kavuşturmak için kaplama kararı alan 2 çocuk annesi 41 yaşındaki Sunay Öztürk, işlem sonrası azı dişiyle başlayıp tüm dişlerini saran ağrılarını dindirmek için 1,5 ayda tüm dişlerini çektirdi.

Buna rağmen ağrıları bir türlü dinmek bilmeyen Öztürk'e son olarak halk arasında 'delirten hastalık' diye bilinen 'trigeminal nevralji' teşhisi konuldu.

İHA'nın haberine göre varını yoğunu sağlığı için harcayan gözü yaşlı kadın eski günlerine dönmek istediğini belirterek, "Aynaya bile bakamıyorum. Eski halime geri dönemem ama acı çekmek istemiyorum. Bir simit ile birlikte çay içmek istiyorum" dedi.

Öztürk'ün hastalığının teşhisini koyan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Akyüz, daha önceden diş hekimleri tarafından uygulanan yöntemler sonrası Öztürk'ün sinir dokusunda hassasiyet bozukluğu meydana geldiğini, bu sebepten dolayı da ağrılarının kronikleştiğini kaydetti.

Öztürk'ün hastalığına, geçtiğimiz ay, Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek'in de yakalandığı açıklanmıştı.

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