Kimi zaman kendiliğinden kimi zamansa dişleri fırçalarken veya sert gıdalar yerken gelişen diş eti kanamaları. Tat almada farklılık hissi ve ağız kokusu.
Bunların yanı sıra diş etlerinde çekilmeler, büyümeler, dişlerde aralanma ve sallanmalar… Bu bulgularla kendini belli eden sorunun adı; diş eti hastalıkları! Dünyada görülen en yaygın sağlık sorunlarından biri olan ve ülkemizde de diş çürükleri kadar sık görülen diş eti hastalıkları, dişleri destekleyen diş etleri, çene kemikleri ve periodontal liflerin dişlerin üzerini kaplayan mikrobiyal dental plakla iltihaplanması sonucu oluşan hastalıklara deniyor.
Genellikle ağrıya yol açmadıkları için hastalar tarafından ihmal edilebiliyor. Tedavide geç kalındığında da maalesef yetişkinlerde diş kaybının başlıca sorumlusu olan periodontitis hastalığına dönüşebiliyor. Daha da kötüsü iltihap ilerlerse kalp damar hastalıkları ve diyabet gibi ciddi hastalıkları da tetikleyebiliyor.
Diş Hastalıkları ve Tedavisi Uzmanı Yaprak Ustabaşı, bu nedenle diş eti hastalıklarına yol açan etkenlerden kaçınmanın son derece önemli olduğunu belirterek, “Bunun yanı sıra diş eti hastalıklarına neden olan mikrobiyal bakteri plağının düzenli diş fırçalama ve diş ipi kullanımıyla uzaklaştırılması gerekiyor. Plak birikiminin 6 aylık kontrollerde yapılan diş taşı temizlikleriyle kontrol altında tutulması da alınacak diğer önlemler arasında yer alıyor” diyor. Peki diş eti hastalıklarından korunmanın başlıca yolları neler? Yaprak Ustabaşı, diş eti hastalıklarına neden olan etkenleri anlattı, önemli bilgiler verdi.
Sigara
Yapılan araştırmalara göre, sigara diş eti hastalığına yakalanma riskini 4 kat arttırıyor. Sigara içen kişilerde lekeler nedeniyle diş yüzeyleri pürüzlü hale gelip plak birikimi artıyor. Diş eti ceplerinde iltihaba neden olan bakteri sayılarındaki artış kemik kayıplarını da beraberinde getirerek “Periodontitis”e (diş etindeki iltihabın ilerleyip diğer dokuları da etkileyecek şekilde kemik erimesine yol açması) yol açabiliyor.
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