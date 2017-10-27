''Ben Arfa acısını içinde yaşıyor''

Hatem Ben Arfa bin pişman...

Gazete Habertürk'ün haberine göre Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan hatta ocak ayında takıma dahil edilmesi planlanan Hatem Ben Arfa ile ilgili ilginç bir açıklama geldi. Arfa’nın en yakın arkadaşı Sylvian Idanger, Fransa basınına yaptığı açıklamada, “Onun ruh sağlığı açısından endişeleniyorum. Kimseyle konuşmuyor acısını içinde yaşıyor” dedi.

Ben Arfa, PSG formasıyla kadro dışı bırakıldığı için bu sezon henüz forma giyme şansı bulamadı.

Hatem Ben Arfa

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