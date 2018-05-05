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Bengü, yüzükleri paylaştığı fotoğrafa, "Biz iki gönül; birbirimizi çok sevdik. Bir ömrü beraber geçirmeye karar verdik. Yarın ilk adımımızı ailelerimizin huzurunda atıyoruz. Her gönül bir olsun diye, bir ömür boyu sürsün diye..." notu düşerek güzel haberi duyurdu.