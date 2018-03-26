Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, "27.03.2018 Salı gününden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 12 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi.

Benzin fiyatlarına en son zam 20 Mart'ta gelmiş ve fiyatlar 15 kuruş artmıştı. Zamla birlikte Hakkari'de benzinin litre fiyatı tarihte ilk kez 6 liranın üzerini görmüştü. İstanbul'da ise fiyatlar 5.81 liraya yükselmişti.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zamla birlikte İstanbul'da benzinin ortalama litre fiyatı 5.93 liraya yükselecek. Doğu illerinde ise fiyatların 6 lirayı aşması bekleniyor.