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Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu'nun boşanacakları iddiası ilk kez geçtiğimiz şubat ayında gündeme gelmiş, Oktay'ın "Her şey, herkes boş... Biz sadece Beşiktaş'ı sevdik... Anneden sonra ilk aşk, tek aşk. Görmek istedikleriniz sizinle olsun... İyi geceler.." tweet'i ise iddiaları güçlendirmişti..