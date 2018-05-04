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Bir takipçisinin "Rabbim bide bunlara çocuk veriyor" yorumunu gören 26 yaşındaki manken, "Allah da sana şu söylediğinin aynısının bin katını versin. Pis kalpli, annesin bir de terbiyesiz. Sen biliyor musun Kur'an okunurken ne giydim, ne yaptım?" ifadelerini kullandı.