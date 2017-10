Berkay Özcan: "Arsenal iki yıldır beni takip ediyor"

Ümit Milli Takım'ın formasını giyen Berkay, Arsenal'in kendisini yakından takip ettiğini belirterek, "Menajerimle de bu durumu konuşuyoruz. Arsenal iki yıldır beni takip ediyor. Arsenal yetkilileri, Stuttgart'a gelip maçlarımı da izledi. Menajerimle de durumumla ilgili yazışıyorlar. Ancak Arsenal'in benim için çok erken olduğunu düşünüyorum. Oraya gitmek için daha fazla kendimi göstermeli ve daha çok çalışmalıyım. Önce Stuttgart ve Avrupa'da adımı duyurmak, kendimi kanıtlamak, daha sonra Arsenal gibi büyük takımlara gitmek istiyorum. İnşallah yolum oraya doğru gider." dedi.

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu Mesut Özil ile Almanya'ya geldiğinde görüştüklerini kaydeden 19 yaşındaki futbolcu, "Mesut ağabey ile fırsat oldukça görüşüyoruz. Sağ olsun geldiği zaman haber veriyor. Stuttgart'ta iki defa buluştuk. Bazen buraya saç kestirmeye de geliyor, aynı kuaföre gidiyoruz. Bir kere de yemek yemeye gitmiştik. Saçlarım onun gibi uzundu ve önleri sarışındı ama şimdi kısa kestim." şeklinde konuştu.

"OYUN TARZIMI MESUT AĞABEY VE ZIDANE'A BENZETİYORLAR"

Orta sahada 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Berkay, hiçbir oyuncuyu idol olarak görmediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Tekniğim çok iyi. Topla hızlanabiliyorum, fizik gücüm iyi. Ancak biraz daha hızımı artırmam gerekiyor. Onun dışında iyi durumda olduğumu düşünüyorum. Arkadaşlarıma sorduğum zaman, oyun tarzımı Mesut ağabey ve Zidane'a benzetiyorlar. Tabii ki böyle benzerlikler olur ama her futbolcu kendi karakteri doğrultusunda yolunu çizmeli diye düşünüyorum. Benzetmelerden de gurur duyuyorum."

BEŞİKTAŞ İDDİALARINA YANIT

Stuttgart ile Temmuz 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Berkay, geçen sezon Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığı iddiaları hakkında, "Bu konu hakkında fazla konuşamam. Ben saha içiyle ilgileniyorum, transfer konularına menajerim bakıyor. Ben futboluma konsantre oluyorum. Transfer durumu olursa bunu zaten herkes duyacaktır. Şu an kendimi geliştirmeye odaklanıyorum." ifadelerini kullandı.

Genç oyuncu, Türk futbolunu yakından takip ettiğini vurgulayarak, "Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yaptı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in çok kaliteli kadroları var. Türkiye liginin çok geliştiğini düşünüyorum. Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in oyun tarzlarını beğeniyorum. Tabii ki Süper Lig'de de oynayabilirim. Futbolda her an her şey olabilir. Nerede kendimi geliştirirsem orada oynayabilirim. Her türlü duruma açığım." değerlendirmesinde bulundu.

Berkay, geçen sezon Beşiktaş forması giyen, takım arkadaşı Andreas Beck'le de siyah-beyazlı ekip hakkında konuştuklarını anlatarak, Türkiye'de en beğendiği oyuncuların Anderson Talisca, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma ve Cenk Tosun olduğunu kaydetti.

"HEDEFİM TÜRK MİLLİ TAKIMI İLE DÜNYA KUPASI'NI KAZANMAK"

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılma şansını yitirmesine çok üzüldüğünü belirten genç futbolcu, ay-yıldızlı forma ile Dünya Kupası kazanmayı hedeflediğini açıkladı.

Berkay, Almanya 15 Yaş Altı Milli Takımı'nda oynadığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Almanya, 16 yaş altı takımına beni çağırmadı. Sonra Türkiye'den teklif geldi ve kabul ettim. Almanya, 19 yaş altı takımı için bir kez daha teklif yaptı. Almanya için de oynayabilirdim. Ailemle 'Almanya mı, Türkiye mi?' diye konuştuk. Onlara, 'Türkiye için oynamak, vatanıma, milletime katkı sağlamak istiyorum.' dedim. Almanya Dünya Kupası'nı kazanmış, Türkiye ise kazanamamış. Hedefim Türk Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanmak, o takımın içinde yer almak. İnşallah bunu başarabilirim. Şu an bu hedef çok uzak geliyor olabilir ama futbolda her şey çok hızlı gelişiyor."

Hedeflerini gerçekleştirmek için çok çalışması gerektiğinin altını çizen Berkay, "İlk hedefim A Milli Takım formasını giymek. İnşallah bir sonraki Dünya Kupası'na katılırız. Cengiz, Yusuf, Enes, Emre Mor, Abdülkadir var. Son dönemde iyi yetenekler çıkmaya başladı. İnşallah bu jenerasyonla önemli başarılara imza atarız." ifadelerini kullandı.

"ALMANYA'DA FUTBOLCULAR DAHA DİSİPLİNLİ BÜYÜYOR"

Almanya'da her kulübün altyapıya büyük önem verdiğini belirten Berkay, genç oyuncuların eğitimi hakkında şu sözleri kullandı:

"Almanya'da sıkı bir sistem var. A takımdaki çalışmaların hepsini altyapıda da yapıyorduk. Bu nedenle A takımda çok zorlanmıyoruz. Türkiye'de, milli takımdaki arkadaşlarım anlatınca altyapıda iki ülke arasındaki büyük farkı görüyorum. Türk futbolcular, 'Sizde futbol neden bu kadar iyi, niye bu kadar gelişiyor?' diyor. Burada günde iki defa antrenman yaptığımız zaman her şeyi çalışıyoruz. Türkiye'de de oyuncu çıkıyor ama neden Almanya'daki kadar olmadığı konusunda kesin konuşamam. Disiplin çok önemli, Almanya'da futbolcular daha disiplinli büyüyor diye düşünüyorum. En basitinden burada istediğimiz her yemeği bile yiyemiyoruz."

Almanya'da futbolun çok büyük bir sektör olduğunu ve taraftarların takımlarına büyük bir bağlılık duyduğunu vurgulayan Berkay, "Buradaki taraftarlar çok iyi. Geçen sene 2. Lig'de olduğumuz halde 60 bin taraftarımız her maçımıza geliyordu. Çok fanatik taraftarlarımız var. Yenildiğimiz ya da kötü oynadığımızda da hep bizi destekliyorlar. Almanya'da taraftarlara yönelik önemli çalışmalar yapıyorlar. Bu nedenle çok taraftar geliyor." diye konuştu.