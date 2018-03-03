BEŞİKTAŞ: 0 - VAKIFBANK: 3

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Ramazan Demiröz, Mehmet Gül

BEŞİKTAŞ: Şeyma Ercan, Dilara Bilge, Rykhliuk, Biryukova, Tokarska, Seda Uslu (Pınar Eren, Simay Gazi, Marharyta, Hümay Topaloğlu, Ceylan Arısan)

VAKIFBANK: Robinson, Kübra Çalışkan, Naz Aydemir Akyol, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes (Gizem Örge Güner, Gözde Kırdar)

SETLER: 20-25, 13-25, 14-25

SÜRE: 74 dakika (27, 25, 22)

Maça taktik servisler atarak başlayan VakıfBank'ta Zhu Ting dört, Sloetjes de iki numaradan etkili ataklar geliştirdi. Teknik molayı 12-8 önde geçen sarı-siyahlı ekip, file üstü etkinliğini sürdürerek, seti 25-20 aldı.

İkinci setin ilk bölümünün ardından VakıfBank, etkili ataklar geliştirerek Beşiktaş'ın oyun kurmasına engel oldu. Zhu Ting ve Robinson ile sayı üreten sarı-siyahlı takım, teknik molayı 12-8 önde geçti. Mola sonrasında etkinliğini artıran VakıfBank, seti 25-13 alarak skoru 2-0 yaptı.

Son sete de iyi başlayan sarı-siyahlı takım, Kübra Çalışkan'ın sayısıyla teknik molayı 12-6 önde geçti. VakıfBank, Sloetjes ve Robinson ile ürettiği sayılarla farkı açtı ve seti 25-14, maçı da 3-0 kazandı.

İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği seride ikinci maç, VakıfBank'ın ev sahipliğinde 6 Mart Salı günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak. VakıfBank, bu maçı da kazanması durumunda yarı finale yükselecek. Beşiktaş'ın kazanması durumunda ise turu geçecek takım, 9 Mart Cuma günü yine VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak 3. müsabakanın sonunda belli olacak.