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Unzue, "Emre'yi Sevilla maçı kadrosuna almadım çünkü geçen hafta ona da söylediğim gibi davranışları, takım arkadaşları ile aynı değil. Diğerlerinden farklı davranıyor. Sezon bittiğinde bazı şeylere karar vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.