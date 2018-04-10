Gazete Habertürk'ün haberine göre; Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 5 maç ceza alan Quaresma, cezasını tamamladı. Aytemiz Alanyaspor maçında sarı kart görerek bu haftayı cezalı geçiren Atiba, Oğuzhan ve Tolgay Arslan da takıma dönecek. Sakat oyunculardan Gökhan Gönül’ün de Akhisarspor karşısında hazır hale geleceği öğrenilirken Vagner Love’un tedavisi ise devam edecek.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER