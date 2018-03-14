HTSPOR.COM | YAĞIZ SABUNCUOĞLU

Bild Gazetesi Bayern Münih Yazarı Heiko Niedderer ile Beşiktaş-Bayern Münih maçı öncesinde eşleşmenin ikinci maçını konuştuk...

Bayern Münih'in ilk maçtan büyük bir avantajı var. Sence Vodafone Park'ta oynanacak maçta herhangi bir sürpriz sonuç çıkar mı?

Herhangi bir sürpriz olmasını beklemiyorum çünkü rotasyonlu kadrosu dahi çok üst düzeyde olan bir Bayern Münih var. Şu anki form düzeyleri de çok üst seviyede. Bundesliga'da da 20 puan öndeler ve çok zor puan kaybediyorlar. Heynckes belki bazı oyuncularını dinlendirebilir fakat Bayern'in yedek oyuncuları da çok üst düzey isimler. Beşiktaş'ın arkasında çok önemli bir taraftar gücü olacak. Bu sebepten dolayı bu maçtan bir beraberlik çıkabilir veya Beşiktaş taraftarıyla birlikte bir galibiyet alabilir.

Beşiktaş'ın son yıllardaki çıkışı Avrupa basınında da sıkça konuşuluyor. Bunun hakkında bir şeyler söylemek ister misin?

Beşiktaş grup aşamasında çok önemli işler yaptı. Çok zor bir gruptan lider olarak çıkmayı başardılar. Hem kendi sahalarında hem de deplasmanda çok kritik galibiyetler aldılar. Beşiktaş çok iyi bir takım.

Bayern ile Beşiktaş'ın eşleştiği günden bugüne Siyah beyazlı ekipte en çok beğendiğin isim kim oldu?

Anderson Talisca'yı çok beğendim. Çok iyi ve potansiyeli olan bir isim. Saha içinde skora katkı yapmaya çok yakın bir futbol oynuyor. Attığı goller genelde jeneriklik goller oluyor. Talisca'nın dışında kalitesi ve mücadelesiyle Pepe ve Medel'i de Beşiktaş'ta beğendiğim oyuncular arasında sayabilirim.

Beşiktaş kadrosundan 'Bayern Münih'te oynar' diyebileceğin bir isim var mı?

Talisca, Bayern Münih forması giyebilecek bir potansiyele sahip. Onun dışında Pepe, Quaresma ve Vagner Love gibi çok önemli ve iyi oyuncuları var fakat Bayern Münih için kaliteleri müsaade etse de yaşları çok ileri seviyede..

Peki, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını nasıl görüyorsun, kupaya uzanabilir mi?

Bugünkü formuyla söylersem finale çıkması ve kupaya uzanması benim için sürpriz olmaz. Bayern Münih şu anda çok formda ve gerçekten çok iyi oynuyorlar. Fakat Şampiyonlar Ligi'nde gerçek yarış çeyrek finalden sonra başlıyor. Real Madrid, Barcelona veya Premier Lig takımları ile oynadığınız zaman bu ligin ne kadar zor olduğunu anlıyorsunuz. Çeyrek finalde oynanan maçlar her türlü sürprize gebe maçlar. Şu anda Bayern Münih özelinde konuşmam gerekirse herkes bu sihirli kupanın hayalini kuruyor.

Şampiyonlar Ligi'nde finali kim oynar? Herhangi bir tahmin yapmak ister misin?

Bence şu anda turnuvanın iki favorisi var. Birisi Manchester City diğeri ise Barcelona. İkisi de çok güçlü kadrolara sahip. Liverpool'un performansı da şu ana dek beni fazlasıyla etkilemiş durumda. Çok ilginç bir final bekliyorum. Bayern Münih ve Manchester City'nin final oynamasını bekliyorum. Bu eşleşme de çok eğlenceli ve ilginç bir eşleşme olacaktır. Pep, eski takımına karşı yeni takımıyla oynama şansı yakalayacak. Her yönüyle hikayesi olan bir final olur.

Lewandowski'nin adı sık sık Premier Lig ekipleriyle anılıyor. Bu yaz Bayern onu elinde tutmak için ne yapmalı?

Lewa, Bayern Münih için çok önemli bir parça. Bu birliktelikte iki taraf da birbirleri için çok önemli olduklarının farkında fakat onun en büyük rüyası Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak. Bu hayali onun fikrini değiştirecek en önemli unsur. Lewandowski eğer Premier Lig'e giderse akıbeti ne olur bilmiyorum fakat Bayern Münih çok büyük bir kulüp ve çok büyük oyuncuları transfer edecek güce sahip. Bu yüzden takımdan ayrılırsa çok büyük bir etkisi olmayacaktır.

Son yıllarda birçok önemli teknik adam Bayern Münih'ta çalışma fırsatı buldu fakat hiçbirisi Jupp Heynckess kadar etkili olamadı. Jupp Heynckes'in diğerlerinden farkı ne?

Heynckes kulübün DNA'sını bilen bir teknik adam. En büyük farklılık bu. Kendisi tam bir patron ve oyuncular ona hem çok güveniyor hem de büyük saygı duyuyor. 72 yaşında olmasına karşın inanılmaz çalışkan bir isim ve disiplinli bir teknik adam. Oyuncularla olan iletişimi çok iyi. Bu yüzden de başarı geliyor.

Coman, Tolisso ve Robben, yarın olmayacak isimler... Sence bu üçlünün olmayışı Bayern'in işleyen sistemini etkiler mi?

Coman formdayken üzücü bir sakatlık geçirdi. Bu yüzden olmayacak. Tolisso ve Robben ise iyi durumda fakat bu maçta olmamaları çok büyük bir problem teşkil etmez. Oyuncu oyuncu bakmak yerine genel olarak Bayern Münih kadrosuna bakmak daha doğru olacaktır. Kadroda çok önemli isimler var bu yüzden herhangi bir problem olmayacaktır.