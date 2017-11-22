Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, 1-1 sona eren Beşiktaş karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.



Portekiz'deki maça göre daha etkili olduklarını söyleyen Conceiçao, "Bugün daha istikrarlı oynadık. İki takım da kazanmak istedi ve rekabetçi bir maç çıkardılar. İki takım da pozisyonlar üretti. İlk yarıda biz daha iyiydik, ikinci yarıda Beşiktaş öne çıktı. Bugün galibiyet de alabilirdik ama beraberlikle ayrılıyoruz" dedi.



"ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK"

Amaçlarının üst tura çıkmak olduğunu sözlerine ekleyen Conceiçao, "Tabii ki amacımız üst tura çıkmak. Monaco maçımız var. Sürprizlerle dolu bir gruptayız. Önümüzdeki maçtan sonra çok farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Grubun sonuçları Monaço-Leipzig maçına da bağlı. Çok güçlü bir takıma karşı oynadık. Beşiktaş çok tecrübeli bir takım. Leipzig daha genç oyunculardan kurulu ama kapasitesi yüksek bir takım. Bir sonraki maça iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum. Biz bugün bir şey kaybetmedik ve şansımız devam ediyor. Alacağımız tavırlar ve bundan sonraki maçtaki duruşumuzu belirleyecek. Heyecanımızı sürdürmemiz gerekiyor çünkü hala 1 maç daha var" diye konuştu.



"MÜTHİŞ BİR TARAFTAR DESTEĞİ VARDI"

Beşiktaş'ı tebrik ederek sözlerine devam eden Sergio Conceiçao, "Harika bir maç çıkardılar. Müthiş bir taraftar eşliğinde üst tura çıktıkları için tebrik ediyorum Beşiktaş'ı. Grupta önümüzdeki günlerde neler olacağını bilmiyorum. Beşiktaş, Leipzig''de kazanır mı, kazanmaz mı bilmiyorum ama bizim bu hesaplara bağlı kalmamamız lazım. Önümüzdeki maça odaklanmamız gerekiyor. Bu atmosferi çok beğendim bu akşam. Portekiz basınında biraz abartılmıştı. Atmosferden çok etkilenmedi takımım. Çok da güzel ve etkili bir oyun ortaya çıktı" açıklamasında bulundu.



"LEIPZIG, ALMANYA'DA BEŞİKTAŞ'I YENEBİLİR"

Grupta iddiasını sürdüren Leipzig'in çok güçlü bir takım olduğunu söyleyen Sergio Conceiçao, "Bence Almanya'da Beşiktaş'ı ağırlarken kazanmak için elinden geleni yapacaktır. Ben Beşiktaş'ın Almanya'da kazanmasının zor olduğunu düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'ndeki bütün futbolcular elinden geleni yapıyor. Leipzig kaliteli bir takım. Önümüzdeki maç için şu anda konuşmak erken" dedi.



"ABOUBAKAR'IN SEVİLMESİ NORMAL"

Aboubakar'ın maç sonunda taraftarlara 3'lü çektirmesi sorulan Conceiçao, "Aboubakar, Beşiktaş taraftarıyla tezahürata eşlik mi etti? Benim haberim yok. Beşiktaş, Aboubakar'la ilgileniyor mu? O zaman başkan burada, kendisine transferle ilgili teklif yapabilirsiniz. Futbolda oyuncular farklı takımlarda oynarlar. Quaresma da Beşiktaş'ta oynayan bir futbolcu, daha önce Porto'da oynamıştı. Quaresma maçtan çıkarken Porto taraftarı tarafından da alkışlandı. Aboubakar'ın da bu kadar sevilmesi normal. Futbolun içinde olan, iyi niyetli bir durum olduğunu düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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