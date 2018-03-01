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Kocaman kadro tercihiyle ilgili olarak dinlenme vurgusu yaptı ve şunları söyledi: Lig maçında dinlenme şansımız çok az. Bunu da düşünerek, Beşiktaş maçı da olsa, böyle bir kadro yapmak zorunda kaldık. Beşiktaş'ın böyle bir derdi yok.