Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park'ta 3-1 mağlup olduğu Beşiktaş'a Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yine Vodafone Park'ta ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Sarı-lacivertlilerde Alper Potuk, ilk yarının sonlarında kırmızı kart görürken Fenerbahçe 10 kişi kalmasından kısa süre sonra Şener Özbayraklı ile öne geçti. Sarı-lacivertlilerin kaptanı Volkan Demirel, bu gol sonrasında koruduğu kaleyi terk ederek sevinen takım arkadaşlarının yanına geldi.

Tecrübeli futbolcu sonrasında tribünlere doğru kayarak bir sevinç yaşadı. Hakem Fırat Aydınus bu hareket sonrasında Volkan Demirel'e sarı kart gösterirken tecrübeli file bekçisinin bu hareketi sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.

Volkan Demirel ikinci yarıda ikinci sarı kartını gördü ve takımını 9 kişi bıraktı...