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Beşiktaş ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kara Kartal'ın 3-1 kazandığı maçtan sadece 4 gün sonra bu kez Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşı karşıya geldi. Yine Vodafone Park'ta oynanan karşılaşam 2-2 sonuçlanırken maça goller kadar kırmızı kartlar ve olaylar damga vurdu. Dev karşılaşma dünya basınında da yankı buldu. İşte dünya basınında derbiyle ilgili yazılanlar...