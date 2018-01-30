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Maça hızlı başlayan Beşiktaş, Mustafa Pektemek'in 21. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Bu golün ardından ilk yarıda başka gol olmadı ve taraflar soyunma odasına 1-0'lık skorla gitti. İkinci yarıda daha etkili oynamaya başlayan Gençlerbirliği 52. dakikada Deniz Yılmaz'ın golüyle eşitliği yakaladı.

Maçın 74. dakikasında Beşiktaş bir penaltı kazandı. Penaltı atışında topun başına gelen Negredo durumu 2-1'e getirdi. Maçta skoru belirleyen golü ise Anderson Talisca 79. dakikada attı ve Beşiktaş, maçı 3-1 kazandı.

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Serkan Çınar, Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken

BEŞİKTAŞ: Tolga Zengin, - Gökhan Gönül(Dk 46 Adriano), Vida, Medel, Caner Erkin , Necip Uysal, Tolgay Arslan(Dk. 63 Talisca), Lens, Mustafa Pektemek(Dk. 69 Oğuzhan), Babel, Negredo

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, - Ahmet Oğuz, Luccas(Dk 46 Deniz Yılmaz), Palitsevich, Alper, Uğur, Diallo, Khalili, Sessegnon, Serdar Özkan(Dk 18 Milinkovic), Jailton(Dk. 65 Zeki Yavru)

GOLLER: Dk 21 Mustafa Pektemek, Dk. 74 Negredo(P), Dk. 79 Talisca (Beşiktaş) Dk. 52 Deniz Yılmaz (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Caner Erkin, Ryan Babel (Beşiktaş), Luccas Claro, Sergey Politevich, Abdul Khalili, Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği)



İLK YARIDAN DAKİKALAR

21. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Mustafa Pektemek şutunu çekti, kaleciden dönen topa Tolgay vurdu. Ceza sahasında Mustafa topukla tamamladı, çizgiden savunma topu çıkarmasına karşın Mustafa tekrar şutunu çekti ve takımını öne geçirdi. 1-0

23. dakikada Babel sol kanattan gelip topla birlikte ceza sahasına girdi ve Lens'e gönderdi. Bu futbolcunun şutunda Hopf gole izin vermedi.

24. dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Caner Erkin topun başına geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Hopf kornere çeldi.



İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

51. dakikada Babel soldan ceza sahası içine girip rakibini geçti ve Negredo'ya pasını verdi. Bu futbolcunun yaptığı vuruşta top direğin dibinden auta gitti.

52. dakikada Jailton'un pasıyla savunmanın arkasına sarkan Milinkovic, kale sahası önündeki Deniz Yılmaz'a pasını verdi. Bu futbolcu müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi. 1-1

73. dakikada Lens'in sağ kanattan ortasında Alper ters bir kafa vuruşu yaptı. Üst direkten dönen topu Oğuzhan tamamlamak isterken yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

74. dakikada Oğuzhan'ın yerde kalmasıyla kazanılan penaltıda topun başına gelen Negredo yerden yaptığı vuruşla takımını tekrar öne geçirdi. 2-1

79. dakikada savunmanın geri pasında büyük bir hata yapan kaleci Hopf, topu Talisca'ya kaptırdı. Brezilyalı yıldız yaptığı aşırtma vuruşla farkı 2'ye çıkaran isim oldu. 3-1

88. dakikada Adriano'nun sağ kanattan yaptığı ortada savunmanın arkasına sarkan Negredo gelişine vurdu ancak bu pozisyonda kaleci Hopf'u geçemedi.