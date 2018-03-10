Spor Toto Süper Lig'de üst üste aldığı Fenerbahçe ve Trabzonspor galibiyetleriyle zirve yarışında tekrar iddialı hale gelen Beşiktaş, Ümit Özat'ın ikinci döneminde büyük çıkış yakalayan Gençlerbirliği'ni ağırlıyor.
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BEŞİKTAŞ: 0 - GENÇLERBİRLİĞİ: 0
(İlk yarı oynanıyor...)
STAT: Vodafone Park
SAAT: 19:00
HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu
YAYIN: BeIN Sports 1
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Tosic, Medel, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Negredo
YEDEKLER: Tolga, Utku, Caner, Fatih, Necip, Vida, Oğuzhan, Vagner Love, Larin, Mustafa Pektemek
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Alper, Pogba, Uğur, Scekic, Milinkovic, Jailton, Aydın, Sessegnon, Skuletic
YEDEKLER: Taha, Mert, Manu, Murat Duruer, Serdar Özkan, Khalili, Zeki, Rahmetullah, Deniz, Mehmet
TEKNİK DİREKTÖR: Ümit Özat
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş, rakibi karşısına geçen haftaki Trabzonspor karşılaşmasına göre tek değişiklikle çıktı. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, ligin 24. haftasında Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de oynattığı Vagner Love'ı, Gençlerbirliği mücadelesinde yedek soyundurdu. Trabzonspor maçında sonradan oyuna giren ve Ryan Babel'in attığı gollerin hazırlayıcısı olan Alvaro Negredo ise Gençlerbirliği maçında ilk 11'de şans buldu. Beşiktaş'ta kalede Fabricio Agosto Ramirez yine görev alırken, savunma dörtlüsü Gökhan Gönül, Gary Medel, Dusko Tosic ve Adriano Correia'dan oluştu. Ön liberoda Atiba Hutchinson ile Tolgay Arslan şans bulurken, bu oyuncuların önünde Jeremain Lens, Anderson Talisca ve Ryan Babel görev aldı.
BEŞİKTAŞ'TA İKİ EKSİK
Siyah-beyazlı ekip, Gençlerbirliği maçına iki önemli oyuncusundan yoksun çıktı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçında ayak parmağı kırılan Pepe, Trabzonspor mücadelesinde olduğu gibi 25. hafta karşılaşmasında da takımını yalnız bıraktı. Sarı-lacivertli takımla oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören ve 5 maç ceza alan Ricardo Quaresma da ikinci kez bir lig mücadelesinde görev alamadı. Pepe ve Quaresma, karşılaşmayı beraber izledi. Beşiktaş'ta Vagner Love'ın yanı sıra Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Caner Erkin, Fatih Aksoy, Necip Uysal, Domagoj Vida, Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin ve Mustafa Pektemek yedekler arasında bulundu.
TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK
Beşiktaşlı taraftarlar, Vodafone Park'ı büyük oranda doldurdu. Taraftarlar, karşılaşma öncesi siyah-beyazlı oyuncuları tribüne çağırarak destek verdi. Diğer yandan, İstanbul'u etkisi altına alan sis, zaman zaman Vodafone Park'ın zeminine inse de kısa süre sonra rüzgarın etkisiyle dağıldı.
5 OYUNCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta 5 oyuncu Gençlerbirliği maçına sarı kart ceza sınırında çıkacak. Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Adriano Correia ve Gary Medel, karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde 26. haftadaki Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düşecekler.
EVİNDE BAŞARILI
Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynadığı maçlarda rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Dolmabahçe'de oynadığı lig maçlarında yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, bu sezonki 11 müsabakada 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Siyah-beyazlı takım iç sahadaki namağlup serisini rakibi karşısında da sürdürmeye çalışacak. Beşiktaş ayrıca, ev sahibi takım sıfatıyla ligde oynadığı son 38 maçta ise 30 galibiyet, 8 beraberlik aldı, sahadan puansız ayrılmadı.
90. RANDEVU
Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de 90. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 50 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 8 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Beşiktaş'ın 142 golüne Gençlerbirliği 62 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçı Gençlerbirliği 2-1 kazandı. Öte yandan iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde eşleşti. Rakibini İstanbul'da 3-1, Ankara'da da 1-0 yenen Beşiktaş, turu geçen taraf oldu.
BEŞİKTAŞ SON MAÇLARDA KAZANMAKTA ZORLANIYOR
Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 14 lig maçından 6'sını kazanabildi. İki ekip arasındaki son 14 karşılaşmada Beşiktaş 6, Gençlerbirliği 3 galibiyet aldı, 5 maç da berabere sonuçlandı.
GENÇLERBİRLİĞİ DEPLASMANDA BİR KEZ KAZANDI
Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, ev sahibi olduğu müsabakalarda daha belirgin biçimde gösterdi. Siyah-beyazlılar, evinde yaptığı 44 lig maçının 29'unu kazanırken, sadece bir kez yenildi, 14 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında deplasmanda tek galibiyetini 2000-2001 sezonunda, 2 Aralık 2000 tarihinde 3-0'lık skorla aldı. Beşiktaş, iç sahada 79 gol attı, rakibinin 24 golüne engel olamadı. Geçen sezon İstanbul'daki müsabakayı Beşiktaş 3-0 kazandı.
Öte yandan siyah-beyazlılar, 1993-1994 sezonunda cezası nedeniyle Bursa'da yapılan maçtan 3-0 galip ayrıldı. Ayrıca, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda ağırladığı rakibini 2-1 mağlup etti.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı. Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.
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