Gazete Habertürk'ün haberine göre Altınordu Kulübü’nün düzenlediği U12 İzmir Cup’ta Altınordu yetkilileri Beşiktaş’ın kadrosunda bulunan 3 oyuncunun fizik olarak rakiplerinden üstün olduklarını nedeniyle oynatılmamasını talep etti. Bunun üzerine Siyah-Beyazlılar turnuvadan çekildi. Bu konu ile ilgili Göztepe maçından sonra konuşan Siyah-Beyazlı kulübün basın sözcüsü Metin Albayrak sert ifadeler kullandı. Böyle bir durumun yaşanmasının son derece ayıp olduğunu vurgulayan ve Altınordu Kulübü’nün takınmış olduğu tavrı eleştiren Albayrak, “Çingene’ye beylik vermişler, ilk babasını kesmiş! Bu yaptıkları ırkçılık. Beşiktaş ağır taştır kimse bizimle uğraşmasın” diye konuştu.

‘KÖTÜ NİYETLİ DEĞİL’

Öte yandan ikinci başkan Ahmet Nur Çebi de başkan Fikret Orman’ın Demba Ba ile ilgili yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Çebi şu ifadeleri kullandı: “Başkanımızın o andaki açıklama tamamen iyi niyetli. Biz Demba Ba’yı seviyoruz. Demba Ba bugün (dün) gol atsa da sevecektik. Başkanın duygusal bir açıklaması olmuştur. Bunu kötü niyetli yorumlamak doğru değil.”