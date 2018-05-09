Beşiktaş’ın 3 yıl üst üste şampiyon olduğu dönemde, efsane kadronun 3 önemli ismi olan Mehmet Özdilek, Ali Gültiken ve Metin Tekin Habertürk’e konuştu.

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; Mehmet Özdilek’in Delaturca adlı restoranın açılışında bir araya gelen üç isim, Beşiktaş’ın Fenerbahçe ile yaşadığı gerilimi ve zora giren şampiyonluk şansını değerlendirdi. Şenol Hoca’nın kesinlikle takımda kalması gerektiğini yönünde görüş birliği yapan Beşiktaş’ın efsaneleri şu ifadeleri kullandı...

MEHMET ÖZDİLEK: ''ŞAMPİYONLUĞU BEŞİKTAŞ HEDİYE ETTİ''

''Beşiktaş’ın, Fenerbahçe maçında yaşananlardan etkilenmeme şansı yoktu. Yaşananlar, sadece takım değil camiayı da etkiledi. Tam kırılma Galatasaray maçında yaşandı. Kaybedilmemesi gerekirdi. Aynı kadro ve teknik ekip ile sezonun kesin favorisi Beşiktaş’tı. Sonuna kadar doğru bir şekilde geldi. Şampiyonlar Ligi’nde çok iyi şeyler yaptı. Ancak o dönemde ligde kaybedilen puanlar takımı geriye attı. Galatasaray’ı yenselerdi favori olacaklardı. Sıralama bu saatten sonra çok fazla değişmez. 4 takım da maçlarını kazanır. Beşiktaş, avucunun içine kadar gelen 3. şampiyonluğu hediye etti. Galatasaray’ı biraz daha farklı kılan rakipleri Beşiktaş ve Başakşehir’i yenmesi oldu. Avantajı eline geçirdi. Tek rakiple mücadele etmek çok farklı, 3 rakiple mücadele etmek farklıdır. Bu sene Beşiktaş, 3 rakiple mücadele etti. Bu zorladı. Hepsini alkışlamak lazım.''

ALİ GÜLTİKEN: ''GELENLER GİDENLERİ ARATTI''

''En büyük etken bana göre Avrupa oldu Beşiktaş adına. Avrupa’da iyi yürüyüş yaptılar. Ligdeki kayıplar sadece ikinci yarı olmadı, ilk yarı da yaşandı. Talisca ile Babel’in ayaklarına baktılar. Quaresma’nın cezalı oluşu da etkiledi. Gidenlerin yerine gelenler beklentiyi karşılayamadı. Negredo, Lens, Vida ve Love beklentileri karşılayamadı. Yalnız Cenk değil Aboubakar da vardı. Bizim ligimize göre üst düzey oyunculardı. Onlar ayrıldı Negredo geldi. Transfer ettiğiniz futbolcu, oyun sisteminize uygun olmalı. Beşiktaş tempolu ve dikine oynayan bir takım. Aboubakar bunu karşılıyordu. Negredo sadece ceza alanı vuruş oyuncusu. Golcü problemi yaşadılar.''

MEHMET ÖZDİLEK: ''İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEN TİYATRO OLMAZ''

''Hoca için tiyatro yaptığı söyleniyor. İnsan sağlığı üzerinden tiyatro olmaz. Şenol Hoca tartışılacak bir isim değill. Yaşanan başarıların temelinde Şenol Güneş var. Siz istediğiniz kadar iyi takım kurun, en önemlisi iyi lidere ihtiyaç duyulur. 1 yıl şampiyonluk kaybedildi diye teknik adam değişikliği olmaz. Kadro revize olmalı ama hoca kesin kalmalı. Beşiktaş’ı yine şampiyon yapacak olan Şenol Güneş’tir.''

METİN TEKİN: ''DEĞİŞİKLİKLER DEĞİL TAKVİYELER OLMALI''

''Hala en iyi kadro Beşiktaş’ta ancak finalde yaptıkları hatalar pahalıya patladı. Kadro gücü ve performansın ayrı olduğunu düşünmüyorum. Finali iyi yapan Galatasaray öne geçti. Fenerbahçe ile oynanan kupa maçından çok etkilendi Beşiktaş. Maç öncesi yayın yapıyorduk, hocanın ruh hali, ifadeleri sportif açıdan gitmiş başka şeylere yönelmişti. 4.’lük, kupanın olmayışı bu kadro için sorgulanacak şeyler. Beşiktaş sezonun kaybedeni ama esas olarak kadroyu nasıl koruyacak, nasıl takviye yapacak o önemli. Radikal değişiklikler değil takviyeler olmalı. Şampiyonlar Ligi’ne gidemeyen Beşiktaş nasıl yapacak bunu? Mali yapı ne olacak? Feda konuşuluyor yine.''