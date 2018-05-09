Beşiktaş’ın 3 yıl üst üste şampiyon olduğu dönemde, efsane kadronun 3 önemli ismi olan Mehmet Özdilek, Ali Gültiken ve Metin Tekin Habertürk’e konuştu.
Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; Mehmet Özdilek’in Delaturca adlı restoranın açılışında bir araya gelen üç isim, Beşiktaş’ın Fenerbahçe ile yaşadığı gerilimi ve zora giren şampiyonluk şansını değerlendirdi. Şenol Hoca’nın kesinlikle takımda kalması gerektiğini yönünde görüş birliği yapan Beşiktaş’ın efsaneleri şu ifadeleri kullandı...
MEHMET ÖZDİLEK: ''ŞAMPİYONLUĞU BEŞİKTAŞ HEDİYE ETTİ''
''Beşiktaş’ın, Fenerbahçe maçında yaşananlardan etkilenmeme şansı yoktu. Yaşananlar, sadece takım değil camiayı da etkiledi. Tam kırılma Galatasaray maçında yaşandı. Kaybedilmemesi gerekirdi. Aynı kadro ve teknik ekip ile sezonun kesin favorisi Beşiktaş’tı. Sonuna kadar doğru bir şekilde geldi. Şampiyonlar Ligi’nde çok iyi şeyler yaptı. Ancak o dönemde ligde kaybedilen puanlar takımı geriye attı. Galatasaray’ı yenselerdi favori olacaklardı. Sıralama bu saatten sonra çok fazla değişmez. 4 takım da maçlarını kazanır. Beşiktaş, avucunun içine kadar gelen 3. şampiyonluğu hediye etti. Galatasaray’ı biraz daha farklı kılan rakipleri Beşiktaş ve Başakşehir’i yenmesi oldu. Avantajı eline geçirdi. Tek rakiple mücadele etmek çok farklı, 3 rakiple mücadele etmek farklıdır. Bu sene Beşiktaş, 3 rakiple mücadele etti. Bu zorladı. Hepsini alkışlamak lazım.''
ALİ GÜLTİKEN: ''GELENLER GİDENLERİ ARATTI''
''En büyük etken bana göre Avrupa oldu Beşiktaş adına. Avrupa’da iyi yürüyüş yaptılar. Ligdeki kayıplar sadece ikinci yarı olmadı, ilk yarı da yaşandı. Talisca ile Babel’in ayaklarına baktılar. Quaresma’nın cezalı oluşu da etkiledi. Gidenlerin yerine gelenler beklentiyi karşılayamadı. Negredo, Lens, Vida ve Love beklentileri karşılayamadı. Yalnız Cenk değil Aboubakar da vardı. Bizim ligimize göre üst düzey oyunculardı. Onlar ayrıldı Negredo geldi. Transfer ettiğiniz futbolcu, oyun sisteminize uygun olmalı. Beşiktaş tempolu ve dikine oynayan bir takım. Aboubakar bunu karşılıyordu. Negredo sadece ceza alanı vuruş oyuncusu. Golcü problemi yaşadılar.''
MEHMET ÖZDİLEK: ''İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEN TİYATRO OLMAZ''
''Hoca için tiyatro yaptığı söyleniyor. İnsan sağlığı üzerinden tiyatro olmaz. Şenol Hoca tartışılacak bir isim değill. Yaşanan başarıların temelinde Şenol Güneş var. Siz istediğiniz kadar iyi takım kurun, en önemlisi iyi lidere ihtiyaç duyulur. 1 yıl şampiyonluk kaybedildi diye teknik adam değişikliği olmaz. Kadro revize olmalı ama hoca kesin kalmalı. Beşiktaş’ı yine şampiyon yapacak olan Şenol Güneş’tir.''
METİN TEKİN: ''DEĞİŞİKLİKLER DEĞİL TAKVİYELER OLMALI''
''Hala en iyi kadro Beşiktaş’ta ancak finalde yaptıkları hatalar pahalıya patladı. Kadro gücü ve performansın ayrı olduğunu düşünmüyorum. Finali iyi yapan Galatasaray öne geçti. Fenerbahçe ile oynanan kupa maçından çok etkilendi Beşiktaş. Maç öncesi yayın yapıyorduk, hocanın ruh hali, ifadeleri sportif açıdan gitmiş başka şeylere yönelmişti. 4.’lük, kupanın olmayışı bu kadro için sorgulanacak şeyler. Beşiktaş sezonun kaybedeni ama esas olarak kadroyu nasıl koruyacak, nasıl takviye yapacak o önemli. Radikal değişiklikler değil takviyeler olmalı. Şampiyonlar Ligi’ne gidemeyen Beşiktaş nasıl yapacak bunu? Mali yapı ne olacak? Feda konuşuluyor yine.''
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.