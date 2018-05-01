Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olarak ikinci sıradan dördüncü sıraya gerileyen ve zirve yarışında büyük yara alan Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in durumu belirsizliğini koruyor. Son dönemde stresli bir süreç geçiren tecrübeli çalıştırıcının sezon sonunda siyah-beyazlılardan ayrılacağı söylentileri de ortaya çıkmış durumda. Fenerbahçe maçı sonrasında "Hocalığı bırakabilirim" mesajı veren Güneş'in, Galatasaray maçı sonrasında yaptığı kısa konuşma ve isteksiz ifadeler, bu iddiaları destekler nitelikteydi. Başarılı hocanın moralsiz hali, camiada panik yarattı.

Takvim'de yer alan habere göre; Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi konuya ilişkin olarak bir açıklama yaptı. Çebi, "Hocamızı asla bırakmayız. Onunla büyük başarılara imza attık" ifadelerini kullandı. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş Yönetimi'nin Güneş'le bir toplantı yaparak onu iknaya çalışacağı öğrenildi.

B PLANINDA ABDULLAH AVCI VE SLAVEN BILIC

Beşiktaş yönetiminin Şenol Güneş'in gitmesi durumunda B planı belirlediği öne sürüldü. Yönetimin Abdullah Avcı ile Hırvat teknik direktör Slaven Bilic isimlerinin üzerinde durduğu gelen bilgiler arasında...